Nemíchejte do francouzštiny angličtinu, vyzval ministr kultury. Macron to ale dělá

U příležitosti 25. výročí zákona o užívání francouzštiny v televizi a rádiu vyzval francouzský ministr kultury Franck Riester občany, aby se vyvarovali nadužívání anglických výrazů ve francouzských větách.

Ministr následně na internetu čelil kritice. Uživatelé mu připomněli, že francouzský prezident Emmanuel Macron si v projevech často pomáhá anglickými výrazy.

Francie se pyšní kulturou a jazykem, který se neustále snaží bránit před vlivy angličtiny. Francouzi často pohrdavě označují americké zvyky za anglosaské, píše agentura Reuters.

La « loi #Toubon » a 25 ans !



Elle est la traduction de l’article 2 de notre Constitution : « La langue de la République est le français ». Notre quotidien serait aujourd’hui bien différent sans cette exigence simple : dire les choses en français ! pic.twitter.com/sIJsamMVdJ — Franck Riester (@franckriester) August 4, 2019

Riesterova výzva se na Twitteru objevila v neděli večer u příležitosti 25 let zavedení zákona, který stanoví povinné používání francouzštiny ve všech televizních programech. To znamená, že všechny pořady v cizím jazyce jsou dabovány a minimálně 40 procent písní pouštěných v rozhlase musí po většinu dne být ve francouzštině.

"Toubonovu zákonu je 25 let! Je výkladem druhého článku naší ústavy 'Jazykem republiky je francouzština'. Naše každodenní životy by byly tak odlišné bez tohoto jednoduchého požadavku: vyjadřujte se ve francouzštině!" napsal Franck Riester a tweet doplnil fotografií francouzské trikolory.

Kritici vlastenecký příspěvek hojně komentují a připomínají, že anglickými výrazy si pomáhá i prezident Macron, který Riestera do vlády jmenoval.

V souvislosti s francouzskými inovacemi například Macron použil výraz "start-up nation".

C'est vrai, c'est tellement mieux la startup nation sans les patois #TartuffeNation — Yann Trocheris (@YKastell) August 4, 2019

Jiný uživatel připomněl, že Macron popsal demokratický systém jako "bottom-up", tedy hierarchii jdoucí zdola nahoru.

Christophe Courtois, který se věnuje distribuci francouzských filmů, připomíná, že známé francouzské společnosti často využívají anglické slogany.

Jako příklad uvádí reklamu automobilky Renault se sloganem "Never too much" (Nikdy to není příliš) nebo poutače francouzských aerolinek Air France s větou "France is in the Air" (Francie je ve vzduchu).

"Nous avons fait le pari de la Marque France dès 2014 avec notre campagne "France is in the Air" et nous portons les valeurs de la France à travers le monde : gastronomie, art de vivre..."#conversations #infrancewetrust — Air France Newsroom (@AFnewsroom) January 16, 2018

Francie je na svůj jazyk citlivá. Například roku 2006 tehdejší prezident Jacques Chirac krátce na protest odešel ze summitu Evropské unie, když francouzský šéf evropské průmyslové lobby oslovil hlavy států v angličtině.

Současný prezident Emmanuel Macron vloni oznámil, že by z francouzštiny rád udělal druhý nejčastěji užívaný dorozumívací jazyk po angličtině. Na iniciativě pracuje s francouzsko-marockou spisovatelkou Leilou Slimani.

"Spousta lidí dnes vnímá francouzštinu jako salonní jazyk vhodný pro vzletná vyjádření. Málokdo se ale učí francouzsky z pragmatických důvodů, třeba aby našel práci," vysvětlila Slimani. "Podle mě je to špatně. Francouzština je také jazykem byznysu a práce, je to jazyk, který je cool," doplnila a hned upozornila, že anglické označení "cool" již francouzština vstřebala.

Ve světě je nyní francouzština až čtvrtý nejčastěji užívaný jazyk po angličtině, španělštině a arabštině.