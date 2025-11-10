Poezie si podmaní česká města. Projděte se Prahou po místech spojených s básníky

Festival stejně jako v předchozích letech připomene básníka Karla Hynka Máchu, od jehož narození letos uplyne 215 let. Informovali o tom organizátoři ze spolku Společnost poezie.
V pondělí večer festival v pražské Týnské literární kavárně zahájí architektka a básnířka Anna Beata Háblová se svými hosty. Praha jmenovala Háblovou na dva roky svou městskou básnířkou.
K Máchovu výročí narození 16. listopadu povede básnířka a novinářka ze San Francisca Lyn Davidsonová ranní procházku Prahou po místech spojených s básníky. Poukáže na osobnost Jaroslava Seiferta, Jiřího Ortena, Egona Bondyho, Violu Fischerovou, Andrého Bretona nebo Allena Ginsberga.
K dvoutýdennímu Dni poezie se vedle Prahy připojily na čtyři desítky měst. Číst a recitovat v nich budou také současní známí autoři, mezi nimi Petr Borkovec, Sylva Fischerová, Adam Borzič, Marie Šťastná a další.
Vedle Máchova narození festival nezapomene ani na jiná výročí. Ve Štefánikově hvězdárně na pražském Petříně se uskuteční dětské odpoledne připomínající 900 let od dopsání Kosmovy kroniky. Ve středočeských Černošicích připomenou 150. výročí narození bojovnice za ženská práva a političky Františky Plamínkové. Neveklov na Benešovsku zase vzpomene na hudebního skladatele Josefa Suka, který zemřel před 90 lety.
Mezinárodní sekce nazvaná Město městu letos představí ve dvojjazyčných čteních básníky z Anglie, Walesu, Rakouska, Lotyšska, Bulharska, Maďarska, Španělska a Chile. Na jednom z mezinárodních čtení vystoupí také syrská spisovatelka a novinářka Manahel Alsahouiová, která jako první umělkyně získala rezidenční pobyt v evropském projektu ICORN pro pronásledované umělce.
Festival dá rovněž příležitost neotřelým nápadům. Knihovna ve středočeském Nymburku vyzdobí město svitky s básněmi, které si mohou lidé odnést domů. Knihovna v Českých Budějovicích pozve návštěvníky, aby společně vytvořili komunitní báseň pro plakát. Žáci a studenti některých škol se zapojí s pedagogy, jejichž práci chce festival vyzdvihnout.