Literatura

Poezie si podmaní česká města. Projděte se Prahou po místech spojených s básníky

ČTK ČTK
před 2 hodinami
V desítkách českých měst se koná 27. ročník festivalu Den poezie, který od pondělí 10. do neděle 23. listopadu nabídne veřejná čtení českých i zahraničních básníků, divadelní i hudební představení, výstavy, výtvarné ateliéry, akce pro děti a další program.
Festival Den poezie připomene básníka Karla Hynka Máchu, od jehož narození letos uplyne 215 let. Na snímku Máchova socha na pražském Petříně.
Festival Den poezie připomene básníka Karla Hynka Máchu, od jehož narození letos uplyne 215 let. Na snímku Máchova socha na pražském Petříně. | Foto: Profimedia.cz

Festival stejně jako v předchozích letech připomene básníka Karla Hynka Máchu, od jehož narození letos uplyne 215 let. Informovali o tom organizátoři ze spolku Společnost poezie.

V pondělí večer festival v pražské Týnské literární kavárně zahájí architektka a básnířka Anna Beata Háblová se svými hosty. Praha jmenovala Háblovou na dva roky svou městskou básnířkou.

K Máchovu výročí narození 16. listopadu povede básnířka a novinářka ze San Francisca Lyn Davidsonová ranní procházku Prahou po místech spojených s básníky. Poukáže na osobnost Jaroslava Seiferta, Jiřího Ortena, Egona Bondyho, Violu Fischerovou, Andrého Bretona nebo Allena Ginsberga.

K dvoutýdennímu Dni poezie se vedle Prahy připojily na čtyři desítky měst. Číst a recitovat v nich budou také současní známí autoři, mezi nimi Petr Borkovec, Sylva Fischerová, Adam Borzič, Marie Šťastná a další.

Vedle Máchova narození festival nezapomene ani na jiná výročí. Ve Štefánikově hvězdárně na pražském Petříně se uskuteční dětské odpoledne připomínající 900 let od dopsání Kosmovy kroniky. Ve středočeských Černošicích připomenou 150. výročí narození bojovnice za ženská práva a političky Františky Plamínkové. Neveklov na Benešovsku zase vzpomene na hudebního skladatele Josefa Suka, který zemřel před 90 lety.

