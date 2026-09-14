Fascinující africký příběh českého lékaře a lovce. Vychází nová kniha Josefa Formánka

Český spisovatel a cestovatel Josef Formánek, jehož knihy Úsměvy smutných mužů a Dvě slova jako klíč se dočkaly i filmového zpracování, vydá 15. října nový dobrodružný román. Lovec lvů je inspirovaný skutečnými událostmi. Mapuje jedno osudové setkání po letech a přibližuje barvitý život českého lékaře a lovce v Africe. Přinášíme vám exkluzivní ukázku z této knihy.
„Dva muži. Jeden splněný sen. Čtvrtstoletí čekání na jediné setkání. Kniha podle skutečného příběhu, který mě opravdu pohltil," říká o knize sám autor.
Kniha Lovec lvů (GEKKO) vypráví o neuvěřitelném osudu českého lékaře, který se stal africkou legendou. Jako novodobý Albert Schweitzer léčil v buši celé vesnice, posílal exotická zvířata do brněnské zoo a za záchranu neteře etiopského císaře Haile Selassieho I. získal od tohoto panovníka absolutní loveckou svobodu. Přežil útok povstalců v Rhodésii i souboj se zuřivou medvědicí na čínských hranicích. Z lidumila a lékaře se po letech strávených v Africe stal i uznávaný lovec lidožravých lvů, kterého žádali o pomoc náčelníci napadaných vesnic.
Když se s ním hlavní hrdina Michal po více než dvaceti letech hledání konečně setká tváří v tvář, znovu ožívají nejen exotická dobrodružství, ale i hluboký příběh o síle chlapeckých snů a ceně, kterou za ně platíme.
Ukázka z knihy Lovec lvů:
SMUTNÉ OČI PANA DOKTORA
Michal dočetl, podíval se do náhle smutných očí pana doktora a okamžitě pochopil tu nikdy nevybalenou bolest všech dobrodruhů, cestovatelů a snílků. Smutek nad tím, co nebylo bezezbytku naplněno. Pocity provinění z časté absence společného času s rodinou. Jiří na to nechtěl ani myslet, přesto se mu do očí draly slzy, a tak odvrátil zrak. Tohle v životě nezvládl, ale Linh už přece byla mladou ženou, když jí navždy zmizel ze života…
Kdykoliv si však na ni nebo na manželku Alenku vzpomněl, měl výčitky, které přehlušily i čiré štěstí, jež často cítil na lovu nebo na operačním sále.
Někdy ho jeho duše na přelomu soumraku a hlučné tropické noci plné hlasitých cikád trestala podivným stavem úzkosti, pocitem, že na něco zapomněl. A tak marně projížděl seznam úkolů, které si pro proběhlý den stanovil, aby vždy nakonec konstatoval, že na nic nezapomněl. Přesto nemohl usnout.
„Duše ví o všech, na které jsme se neohlíželi, i když jsme si je předtím ochočili jako malou červenou lišku…“ řekl starý pán, pak se odmlčel a díval se do bujné vegetace přetékající z kamenných valů, jež tam valoun po valounu za ta léta navršil. Pak se otočil ke svému hostu a pokračoval: „Pojďme se bavit o něčem veselejším.“
„Doktorka Clara si myslí, že jste tady zčernal, že se z vás stal místňák se vším všudy,“ pokusil se žertovat Michal.
„Že už jsem na všechno hodil bobek? To má pravdu. Čas je nejcennější komoditou Afriky, člověk tady nemá důvod spěchat.
Jen když ještě občas jedu k případu, tak zrychlím. Proč se jinak honit?
Za čím?
Jíst mám co, spát mám kde, lidi mě tady mají rádi… Žiju v klidu.
PROČ LOVÍM
A když ho nemám, jdu lovit, to mě vždy tak nějak upokojí. Myšlenky utichnou a jsem jenom já a buš.
Vnímám klidné obrazy pasoucích se zvířat. Vydržím se na ně dívat hodiny. Jsem jak lev, najdu si malé návrší a z něj pozoruji savanu.
Ulovil jsem za svůj život vlastně jenom devatenáct lvů.
Většinou jsem lovil jen ty, kteří někoho zabili nebo domorodcům opakovaně strhli dobytek.
Zabijáky. Lidožravé lvy. Jen ze začátku jsem jich pár střelil z lovecké pýchy.
Jenže v Africe vás pýcha opustí.
I proto jsem zčernal. Není proč být pyšný. Na co? Ale tak poplašenej jako oni zase nejsem. Ani tak horká hlava.
O AUTOROVI:
Josef Formánek (nar. 1969 v Ústí nad Labem)
Novinář, cestovatel a spisovatel, jehož knihy jsou typické silnými autobiografickými prvky, syrovou upřímností, duchovním hledáním a zážitky z exotických koutů světa.
Roku 1992 založil společně s Miroslavem Urbánkem geografický magazín Koktejl, kde téměř třináct let působil jako šéfredaktor. Díky své práci procestoval přes 30 zemí světa.
Je autorem několika knih, např. Prsatý muž a zloděj příběhů, Létající jaguár, Mluviti pravdu (vyšlo také v němčině a polštině), Umřel jsem v sobotu, Kniha o tichu či Zamilovaný p(r)outník.
V roce 2018 režisér Dan Svátek zfilmoval jeho knihu z prostředí protialkoholní léčebny Úsměvy smutných mužů, v roce 2023 pak titul Dvě slova jako klíč.
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