Literatura

Dramatický příběh ženy s hlasem jako šantán. Jarchovský napsal knihu o Evě Olmerové

Petra Smítalová Petra Smítalová
před 1 hodinou
Úspěšný scenárista Petr Jarchovský se v nové knize Olmerka vrací ke kořenům svého vypravěčského umění. Čtenářům nabízí silný příběh Evy Olmerové – zpěvačky s mimořádným talentem, výjimečnou energií a dramatickým životním osudem. Kniha, která vznikla z původního rozhlasového scénáře, vychází v nakladatelství Mladá fronta.
Česká jazzová zpěvačka a osobitá šansoniérka Eva Olmerová bývá přirovnávána ke zpěvačce Bessie Smith.
Česká jazzová zpěvačka a osobitá šansoniérka Eva Olmerová bývá přirovnávána ke zpěvačce Bessie Smith. | Foto: Foto: Otto Dlabola, Supraphon

Jméno Eva Olmerová rezonuje světem českého jazzu stejně silně jako její hlas. Ostatně skladby jako Čekej tiše, Já hledám štěstí nebo Blues samotářky znají i ti, kteří nejsou výhradně jazzovými fanoušky. Nevšední příběh zpěvačky, která žila naplno, bez ohledu na důsledky, se přímo nabízí k literárnímu zpracování.

Obálka knihy Olmerka od Petra Jarchovského.
Obálka knihy Olmerka od Petra Jarchovského. | Foto: Albatros Media

Nejde však o senzacechtivý portrét umělkyně poznamenané alkoholem, ale o hluboce empatickou novelu, která sleduje zrod a vývoj jedinečné hudební osobnosti v kontextu doby. Jarchovský rekonstruuje Evino dospívání v prostředí diplomatické rodiny, její vstup do umělecké společnosti, první krůčky ke slávě i její krátké, ale nezapomenutelné působení v divadle Semafor.

Významnou část knihy tvoří také popis jejích osobních vztahů - vášnivých, komplikovaných a často bolestných. Nevyhýbá se ani temným stránkám jejího života - konfrontaci se státní mocí, výslechům, zatčení a věznění.

Přesto Olmerka není jen kronikou pádů a vzletů. Je především poctou svobodnému duchu, nezměrnému talentu a odvaze žít i tvořit podle vlastních pravidel.

Související

Dokud žila, knihu vydat nemohl. Padevět si skoro deset let povídal s Hegerovou

Tomáš Padevět

Text, který původně vznikl jako třídílný rozhlasový seriál, autor pro knižní vydání výrazně přepracoval a doplnil o nové pasáže a souvislosti.

 
Mohlo by vás zajímat

V Torontu se konalo poslední rozloučení se spisovatelkou Salivarovou

V Torontu se konalo poslední rozloučení se spisovatelkou Salivarovou

Krvavá jízda sériových vrahů Kotta a Kutílka. Nová kniha přináší nečekané detaily

Krvavá jízda sériových vrahů Kotta a Kutílka. Nová kniha přináší nečekané detaily

Spisovatelka Atwoodová satirizuje zákaz knih se sexuálními motivy ve školách

Spisovatelka Atwoodová satirizuje zákaz knih se sexuálními motivy ve školách

Britská královna Camilla se v mládí ubránila napadení, kniha odhaluje bizarní způsob

Britská královna Camilla se v mládí ubránila napadení, kniha odhaluje bizarní způsob
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah jazz Petr Jarchovský kniha

Právě se děje

teď
Video: Brněnský tým se vrátil do nejrychlejšího pohárového šampionátu jako vítěz
1:51

Video: Brněnský tým se vrátil do nejrychlejšího pohárového šampionátu jako vítěz

Stáj Mičánek Motorsport powered by Buggyra získala při startu na divokou kartu výjimečný triumf.
před 13 minutami
S Nedvědem někdy máme rozdílný názor, přiznal Hašek. Týmu vytkl chyby proti Chorvatům

S Nedvědem někdy máme rozdílný názor, přiznal Hašek. Týmu vytkl chyby proti Chorvatům

Trenér Ivan Hašek si je vědom, že českou fotbalovou reprezentaci čeká v pátek v Černé Hoře jeden ze stěžejních duelů kvalifikace mistrovství světa.
Aktualizováno před 25 minutami
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

ŽIVĚ
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Tajná schůzka v Berlíně: dostanou spalovací motory zase zelenou?

Tajná schůzka v Berlíně: dostanou spalovací motory zase zelenou?

Německý kancléř Friedrich Merz zbořil jedno "zelené" tabu, když se rozhodl získat širší podporu pro boj se zákazem spalovacích motorů.
před 1 hodinou
"Holokaust 2025". Před židovským obchodem se vymočil, nasadil sombrero a začal psát

"Holokaust 2025". Před židovským obchodem se vymočil, nasadil sombrero a začal psát

Vandal se jednou před obchod vymočil. V dalším případě pak přišel s netypickou pokrývkou hlavy a obchod posprejoval. Hrozí mu až tři roky vězení.
před 1 hodinou
Dramatický příběh ženy s hlasem jako šantán. Jarchovský napsal knihu o Evě Olmerové

Dramatický příběh ženy s hlasem jako šantán. Jarchovský napsal knihu o Evě Olmerové

Nejde o senzacechtivý portrét umělkyně poznamenané alkoholem, ale o hluboce empatickou novelu, která sleduje její kariéru i bolestné osobní vztahy.
před 1 hodinou
Straší šéf NATO zbytečně? Vpád Rusů do Lotyšska je reálný, varuje analytik
11:04

Straší šéf NATO zbytečně? Vpád Rusů do Lotyšska je reálný, varuje analytik

Mark Rutte opakovaně varoval před ruským zbrojením. „Strašení má trošičku v popisu práce,“ komentuje to Vojtěch Bahenský.
Další zprávy