Dramatický příběh ženy s hlasem jako šantán. Jarchovský napsal knihu o Evě Olmerové

Jméno Eva Olmerová rezonuje světem českého jazzu stejně silně jako její hlas. Ostatně skladby jako Čekej tiše, Já hledám štěstí nebo Blues samotářky znají i ti, kteří nejsou výhradně jazzovými fanoušky. Nevšední příběh zpěvačky, která žila naplno, bez ohledu na důsledky, se přímo nabízí k literárnímu zpracování.
Nejde však o senzacechtivý portrét umělkyně poznamenané alkoholem, ale o hluboce empatickou novelu, která sleduje zrod a vývoj jedinečné hudební osobnosti v kontextu doby. Jarchovský rekonstruuje Evino dospívání v prostředí diplomatické rodiny, její vstup do umělecké společnosti, první krůčky ke slávě i její krátké, ale nezapomenutelné působení v divadle Semafor.
Významnou část knihy tvoří také popis jejích osobních vztahů - vášnivých, komplikovaných a často bolestných. Nevyhýbá se ani temným stránkám jejího života - konfrontaci se státní mocí, výslechům, zatčení a věznění.
Přesto Olmerka není jen kronikou pádů a vzletů. Je především poctou svobodnému duchu, nezměrnému talentu a odvaze žít i tvořit podle vlastních pravidel.
Text, který původně vznikl jako třídílný rozhlasový seriál, autor pro knižní vydání výrazně přepracoval a doplnil o nové pasáže a souvislosti.