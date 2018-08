Časopis otiskl Hemingwayovu dosud nepublikovanou povídku, odehrává se po osvobození Paříže

V čerstvě osvobozené Paříži roku 1944 se odehrává povídka Ernesta Hemingwaye, která nyní poprvé vychází. Autor vzkázal nakladateli, že text je asi nezajímavý, ale "vždy ho můžete vydat po mé smrti".

Dosud nepublikovaná povídka, kterou roku 1956 vytvořil americký spisovatel Ernest Hemingway, se poprvé objeví v literárním časopise Strand Magazine. Jeho šéfredaktor řekl agentuře AP, že text nazvaný A Room on the Garden Side (Pokoj do zahrady) bude součástí letního vydání magazínu.

Povídka, která čítá zhruba 2100 slov a jejíž rukopis zabíral 15 stran, se odehrává v pařížském hotelu Ritz na náměstí Place Vendôme těsně po osvobození v roce 1944.

Vypráví ji spisovatel Robert, který má zjevné autobiografické rysy a další postavy ho oslovují Papa, tedy stejnou přezdívkou, jakou měl Hemingway.

Ten byl za druhé světové války válečným korespondentem a s oblibou šířil mýtus, že osvobodil když ne celou Paříž, tak alespoň bar v tamním hotelu Ritz. "Povídka ukazuje Hemingwayovu hlubokou lásku k jeho oblíbenému městu, které se právě vymanilo z nacistické okupace," tvrdí šéfredaktor čtvrtletníku Andrew F. Gulli.

Podle něj text obsahuje autorova oblíbená témata - vedle Paříže debaty o víně, válce a knihách. Konkrétně například Hemingway v povídce cituje z Baudelairovy básnické sbírky Květy zla nebo se zmiňuje o dílech Marcela Prousta, Victora Huga a Alexandra Dumase.

Doslov k povídce pro časopis Strand napsal Kirk Curnutt, člen správní rady Hemingwayovy společnosti. "Tento příběh obsahuje všechna poznávací znamení, která mají čtenáři na Hemingwayově díle rádi," tvrdí Curnutt.

Podle něj se povídka zabývá otázkou, zda je kulturní odkaz Paříže natolik silný, aby se vzpamatoval z pohromy způsobené nacistickou okupací.

Hemingway se k válce opakovaně vracel. Během první světové války řídil ambulanci, část svých zkušeností pak využil při psaní románu Sbohem armádo. Další jeho prózu nazvanou Komu zvoní hrana inspirovala španělská občanská válka. Během druhé světové války autor působil jako voják i válečný zpravodaj a zažil osvobození Paříže od nacistické nadvlády v srpnu 1944, které následně popsal v reportážích pro časopis Collier's.

Hemingway napsal A Room on the Garden Side v roce 1956 spolu s dalšími čtyřmi povídkami z období druhé světové války. Z nich byla dosud publikována jen jedna, jmenuje se The Crossroads (Křižovatky).

V létě 1956 vzkázal Hemingway svému nakladateli Charlesi Scribnerovi, že "jsou to asi hodně nezajímavé povídky, ale myslím, že některé jsou hodně vtipné", jak uvedl. "Na každý pád je vždy můžete vydat po mé smrti," dodal.

Po Hemingwayově sebevraždě v roce 1961 vyšlo z jeho pozůstalosti mnoho knih. Zřejmě nejoblíbenější jsou vzpomínkové črty Pohyblivý svátek o Paříži 20. let, které se objevily tři roky po autorově smrti.

Kromě toho byly posmrtně vydány romány Rajská zahrada a Ostrovy uprostřed proudu, stejně jako kniha o býčích zápasech Nebezpečné léto.

The Strand Magazine byl od konce 19. století do poloviny 20. století populárním britským časopisem zaměřeným na povídkovou tvorbu. Od roku 1998 pod stejným názvem vychází magazín zaměřující se na detektivní příběhy. Také ale publikoval málo známé opusy slavných autorů jako Raymond Chandler či John Steinbeck.