Erik Tabery, vítěz Magnesie Litery: Při uprchlické krizi lidé propadli panice. Politici nás opustili

před 59 minutami

V Česku chybí někdo, kdo by se snažil problémy řešit a kdo by se snažil společnost nestrašit, obavám lidí rozumím, říká šéfredaktor Respektu. | Video: DVTV, Martin Veselovský | 17:06

Knihou roku se letos stala Opuštěná společnost, v níž šefredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery mluví v kontextu historických paralel o těžkostech při budování a udržování demokracie a také o ztrátě vizí. “Nemáme smysl pro vytrvalost. Demokracie je trochu nudný proces, ale je třeba ho udržovat,” řekl v podzimním rozhovoru pro DVTV. Název knihy Tabery odvíjel od momentu, kdy vypukla uprchlická krize. “Společnost byla vystrašená, plná otázek, ale politická elita jako by tu nebyla, nikdo neodpovídal, všichni mlčeli. Na rozdíl například od Německa, kde zaznívalo, co se bude dít a kdo bude za co zodpovědný,” konstatuje Tabery.

autor: Kultura | před 59 minutami