Emanuel Frynta, průkopník nonsensové poezie u nás, by oslavil 95. narozeniny

Je jeden lovec nadutý, a právem - to mi věř, ten loví pouze mamuty a žádnou jinou zvěř. Jde na lov každou neděli, a večer jezdí zpět. Krom mamutů nic nestřelí, už dobrých 30 let. Je vždycky teple obutý a má pět kulovnic z nich každá čtyři mamuty, vám složí jako nic. Ten člověk ani nedutá, když číhá ve křoví, a co se týče mamuta, tak o něm všecko ví. Ví jak se chová když je sám I jak se nechová Jen jedno neví - že ta tam Je doba ledová.