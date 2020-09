Ekonom Piketty novou knihu v Číně nevydá, firmě Citic odmítl cenzuru

Kniha francouzského ekonoma a spisovatele Thomase Pikettyho nazvaná Capital et idéologie (Kapitál a ideologie) se podle všeho nedočká čínského vydání. Autor odmítl požadavek na cenzuru několika pasáží, píše agentura AFP. Jeho předchozí dílo přitom citoval prezident Si Ťin-pching.

"Ve zkratce chtěli odstranit všechny odkazy na současnou Čínu, obzvláště co se týče tamní nerovnosti a netransparentnosti. Tyto podmínky jsem odmítl a uvedl jsem, že přijmu pouze úplný překlad bez jakéhokoliv zkrácení," uvedl ekonom.

"Další čínské nakladatelství, které je v kontaktu s mým francouzským nakladatelem Éditions du Seuil, uvedlo, že by také požadovalo odstranění některých částí. V tuto chvíli to tedy vypadá, že kniha v pevninské Číně nevyjde," dodal. Podle britského Guardianu Číňané v červenci zaslali desetistránkový seznam toho, co musí být vyškrtnuto z francouzského vydání, a v srpnu druhý seznam týkající se pasáží obsažených v anglické verzi textu.

Piketty na sebe celosvětově upozornil knihou Kapitál v 21. století z roku 2013, které se prodalo přes 2,5 milionu výtisků. Dílo kritizující majetkovou nerovnost a západní kapitalismus pracuje s tezí, že hospodářská nerovnoměrnost nebyla od let předcházejících první světové válce ještě nikdy tak hluboká jako teď.

Nakladatelství Citic Press, které Kapitál v 21. století vydalo v Číně, uvedlo, že o autorských právech na novou knihu s autorem stále jedná. Ve Francii ekonomova novinka Capital et idéologie vyšla vloni v září. Citic Press je dceřinou společností čínské státní společnosti Citic Group, která v Česku vlastní fotbalový klub Slavia Praha, strojírenský Žďas, společnost Lapasan ovládající skupinu Pivovary Lobkowicz Group nebo hotel Mandarin, administrativní komplex Florentinum a budovu bývalé Živnobanky.

Knihy Kapitál v 21. století se v Číně prodaly stovky tisíc výtisků. Chválil ji dokonce i čínský prezident Si Ťin-pching, který Pikettyho závěry o majetkové nerovnosti ve Spojených státech a evropských zemích použil jako důkaz údajné nadřazenosti čínského komunistického modelu.

Piketty však ve 12. kapitole nové knihy pojednává o komunistických a postkomunistických společnostech a mimo jiné píše o "plutokracii" čínského režimu, který podle něj v následujících 20 letech co do příjmové nerovnosti dožene nebo dokonce předčí země Západu, dodává agentura AFP.

Piketty to v knize označuje za "přímý důsledek katastrof způsobených stalinismem a maoismem", které podle něj byly horší než to, co napáchaly otroctví či kolonialismus. Podle ekonoma v Číně už teď panují větší nerovnosti než v Evropě a jsou skoro srovnatelné se situací v USA.

Čínský prezident Si Ťin-pching naopak deklaroval, že do konce roku 2020 příjmové nerovnosti v regionech napraví, doplňuje Guardian.

"Fakt, že Si Ťin-pching citoval Pikettyho předešlou knihu, ještě neznamená, že Pikettymu vydají všechno," řekl britskému deníku Ta-li Jang, profesor politologie na Chicagské univerzitě. "Jedna z největších výzev současné Číny spočívá v tom, že lidé žijí v bublinách. V Šanghaji je těžké představit si životní podmínky v chudších regionech," upozorňuje politolog.

Deník New York Times připomíná, že vydávat v Číně překlady zahraničních knih je čím dál obtížnější. Cenzoři upravují scény s politickým či erotickým vyzněním, celý proces ovládá vláda. Komunistická strana Číny navíc nedávno zveřejnila pravidla, která upřednostňují vydávání domácích autorů a takových děl, jež chválí čínský politický a ekonomický systém.

Podle Pikettyho snaha zcenzurovat jeho knihu "zřejmě ilustruje rostoucí nervozitu čínského režimu a jeho neochotu přistoupit na debatu ohledně jiných ekonomických a politických modelů", jak řekl pro New York Times. Podle nich ekonom svou knihu vydá na Tchaj-wanu a doufá také ve vydání v Hongkongu, přestože ten je poslední měsíce pod čím dál silnějším tlakem z pevninské Číny.

Pikettyho předešlou knihu Kapitál v 21. století v českém překladu Jany Chartier zveřejnilo nakladatelství Universum.