Eco miloval středověk, whisky a sémiotiku. Zůstala po něm knihovna s 35 tisíci svazky

Italský spisovatel Umberto Eco, který zemřel před deseti lety, 19. února 2016 v Miláně, patřil k nejznámějším spisovatelům světa. Vyhlášený sémiolog, ceněný teoretik středověku, filozofický polyhistor a italský vysokoškolský profesor se proslavil hned svým prvním románem Jméno růže (1980).
Ecova historická detektivka je díky mixu sémiotiky (nauky o symbolech), analýzy bible, medievalistiky a krimi zápletky považována za předchůdce mysteriózních thrillerů.
Umberto Eco se narodil 5. ledna 1932 v severoitalské Alessandrii. Vystudoval středověkou filozofii a literaturu na Turínské univerzitě, po jejím absolvování nastoupil jako editor kulturních pořadů do veřejnoprávní televize RAI, kde se poprvé přiblížil světu médií a popkultury. Jejich fungování a vzájemné vazby později popsal v esejích o masové kultuře Skeptikové a těšitelé. V eseji Ur-Fašismus (1995) popsal 14 archetypálních rysů věčného fašismu, jako je strach z modernity nebo glorifikace národa, a zdůrazňoval potřebu ostražitosti.
Klíčové pro Ecovu budoucí spisovatelskou kariéru bylo setkání se Skupinou 63, seskupením avantgardních malířů, hudebníků, spisovatelů. Sám byl známý nejen jako bytostný intelektuál, ale také jako vášnivý kuřák a milovník dobrého jídla i kvalitní whisky.
Jeho nejslavnějšího románu Jméno růže se prodalo na 11 milionů kusů. Eco za něj dostal řadu cen a podle knihy byl natočen známý film se Seanem Connerym v hlavní roli i televizní seriál. Dalším románem byla ironická analýza různých spikleneckých teorií Foucaultovo kyvadlo (1988), následoval Ostrov včerejšího dne (1994), Baudolino (2000), Tajemný plamen královny Loany (2004), Pražský hřbitov (2010) a Nulté číslo (2015).
Za celý svůj život se Eco nevzdal kariéry vysokoškolského pedagoga, působil na univerzitách v Turíně, Miláně či Boloni. Byl také vášnivým milovníkem a sběratelem knih. Zůstalo po něm přes 35 000 svazků, z nichž některé jsou velice vzácné. V roce 2021 rozhodl účetní dvůr, že jeho knihovnu si rozdělí dvě instituce v Miláně a Boloni.
Eco byl držitelem mnohých ocenění a čestných doktorátů na desítkách univerzit po celém světě. Dvakrát navštívil Prahu. Eco byl ženatý a měl dvě děti, syna a dceru.
