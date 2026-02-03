Přeskočit na obsah
3. 2. Blažej
Literatura

Dva bratři, nemocná matka a staré křivdy. Jarchovský napsal novelu, z níž bude film

Petra Smítalová
Spisovatel a scenárista Petr Jarchovský ve čtvrtek 5. února vydává svoji novou knihu. Hořce humorná novela Rodinná rada přináší příběh o dvou bratrech, jedné nemohoucí matce a světě, který se dělí i uvnitř rodiny. Ironicky zabarvený, ale hluboce soucitný pohled na současnou rodinu jako mikrokosmos rozděleného světa, vychází v nakladatelství Mladá fronta.

Petr Jarchovský, scénárista
Nová kniha Petra Jarchovského Rodinná rada vychází z reálných inspiračních zdrojů a režisér Jan Hřebejk se podle ní chystá natočit film. Foto: Profimedia
Stárnoucí bratři Marek a Ivan se střetávají při péči o nemocnou matku. S ní otevírají staré křivdy a reflektují rozdílné politické postoje, vztah k minulosti i odlišné hodnotové žebříčky. Konflikt postupně vtahuje jejich děti i bývalé a současné partnery a eskaluje v sérii vyhrocených, tragikomických situací.

Vypravěčkou příběhu je Alena, bývalá manželka jednoho z bratrů, která se marně snaží zabránit otevřené rodinné válce. Její pohled odhaluje svět, v němž se rodiče chovají jako děti a děti jsou nuceny přebírat roli dospělých. V otázkách, které nelze vzít zpět, a v okamžicích loučení s blízkým člověkem se novela ptá, zda je ještě možné odpuštění a zda právě rodinné vazby nejsou tím nejkřehčím i nejpevnějším, co máme.

Obálka knihy Petra Jarchovského Rodinná rada.
Obálka knihy Petra Jarchovského Rodinná rada.Foto: Nakladatelství Mladá fronta

Próza Rodinná rada vychází z reálných inspiračních zdrojů a patří k nejaktuálnějším Jarchovského textům. Kniha se připravuje k filmovému zpracování v režii Jana Hřebejka.

Petr Jarchovský absolvoval FAMU, obor scenáristika a dramaturgie, a od roku 1992 je jejím pedagogem. Filmy podle jeho scénářů v režii Jana Hřebejka, Ondřeje Trojana a Viktora Tauše získaly mnohá domácí i zahraniční ocenění. Spolupracoval se spisovatelem Petrem Šabachem, na základě jeho textů vytvořil scénáře k filmovému muzikálu Šakalí léta a k divácky oblíbeným hořkým komediím Pelíšky, Pupendo, Občanský průkaz a U mě dobrý. České lvy získal za scénáře k filmům Musíme si pomáhat (snímek byl také nominován na Oscara) a Horem pádem. Čtyři filmy, ke kterým psal scénář, byly uváděny v kinodistribuci v USA.

Jeho nedávná adaptace novely Mikaëla Olliviera k animovanému filmu Život k sežrání režisérky Kristiny Dufkové získala Cenu poroty na prestižním festivale v Annecy. V loňském roce mu vyšla kniha Olmerka o dramatickém životním osudu zpěvačky Evy Olmerové.

