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Literatura

Důl, alkohol, fotbal a šikana. Vítězem Literární ceny Knižního klubu je román Chlast

Kultura
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Laureátem 31. ročníku Literární ceny Knižního klubu (LCKK) se stal Ondřej Sysel s knihou Chlast. Jeho rukopis se prosadil v konkurenci 175 zaslaných prací. Odměnou vítězi je vydání knihy pod renomovanou nakladatelskou značkou a prémie 100 000 Kč. Vítězné dílo bylo slavnostně vyhlášeno v úterý 8. září 2026 v Kaiserštejnském paláci v Praze. Slavnostní večer uváděl ambasador LCKK Daniel Krejčík.

Ondřej Sysel se narodil v roce 1982. Vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově a scenáristiku na FAMU. Román Chlast je jeho literární prvotinou.
Ondřej Sysel se narodil v roce 1982. Vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově a scenáristiku na FAMU. Román Chlast je jeho literární prvotinou. Foto: Euromedia Group
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Román Chlast živě a zároveň úsporně vypráví o dospívání Jana, nadějného fotbalisty, který vyrůstá v hornickém městě na začátku devadesátých let. Žije v bytě nejen s popudlivým otcem a těžce nemocnou matkou, ale i věčně přítomnou lahví alkoholu. Jan je obětí otcových fyzických trestů a šikany od spoluhráčů, ovšem nejvíc ho drtí vlastní strach. Odhodlá se ke vzpouře…?

Obálka knihy Chlast.
Obálka knihy Chlast.Foto: Euromedia Group

Ondřej Sysel se narodil v roce 1982 a žije v malé vesnice na Vysočině. V Praze vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově a scenáristiku na FAMU. Píše dialogy do seriálu Ulice, kde dříve působil i jako dramaturg. Příběhy ho provázejí všude: poslouchá je, píše je, vkládá je do programovacího jazyka. Pod značkou Syslí Nora vytvořil počítačovou hru z pravěku Winter Hunts Us. Román Chlast je jeho literární prvotinou.

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Posláním Literární ceny Knižního klubu je podpora domácích autorů a kvalitní české literatury. Cena umožňuje publikovat původní dílo, garantuje jeho vydání a autora odměňuje prémií. Oceněnou práci vybírá odborná porota.

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