Literatura

Dožili se sta let navzdory těžkým osudům. Co skrývají jejich příběhy?

Judita Matyášová

Knižní novinka Až do sto dvaceti let představuje 15 přeživších holokaustu. Fotograf Jindřich Buxbaum a judaista Daniel Soukup sestavili pozoruhodnou kolekci osudů stoletých rodáků z Čech, Moravy a Slovenska, kteří se během svého života dostali daleko od původního domova. Autoři nahlíží na jednotlivé příběhy komplexně a nepotřebují k tomu sáhodlouhé texty ani desítky fotografií.

Fotograf Jindřich Buxbaum mnoho let dokumentuje přeživší v Česku a na Slovensku. Důvěrný vztah, který je zřejmý z jednotlivých fotografií, reflektuje silné pouto mezi fotografem a portrétovaným. Skrze fotografování a naslouchání příběhů se Buxbaum snaží alespoň trochu pochopit, co se stalo jeho předkům, kteří byli také v koncentračních táborech.

Jindřich Buxbaum přizval ke spolupráci judaistu Daniela Soukupa. „Nikdy bych si nevybral, že budu psát o přeživších, ale jsem součástí židovské obce a tomu tématu se zkrátka nelze vyhnout. V naší knize jsem chtěl ukázat celistvý pohled na pamětníky. Holokaust byl v jejich životě jako trhlina, která se nezacelila, ale pak prožili desítky let,“ říká Soukup o publikaci, kterou vydalo nakladatelství Grada. 

Důležitý odkaz: pomáhat druhým

Autor textů na konkrétních příkladech vysvětluje, co pamětníky formovalo. Ať už to byla válečná zkušenost, nebo emigrace po roce 1948. Podle Daniela Soukupa většinu přeživších ovlivnilo válečné období nejen osobně, ale i profesně. Po roce 1945 začali pracovat v pomáhajících profesích (například ve zdravotnictví) nebo měli právnickou praxi. V knize je také příběh bratří Kafkových. Patří k takzvaným Wintonovým dětem a navazují na odkaz svého zachránce, který pomohl židovským dětem z našeho území, aby mohly odjet do bezpečí. Jiří záhy poté, co se dozvěděl o okupaci Ukrajiny, nabídl ubytování ukrajinským uprchlíkům. Jeho bratr Felix vypomáhal jako tlumočník pro Romy, kteří v Anglii žádali o azyl. 

Emoce v několika krátkých větách

Daniel Soukup se zabýval nejen tím, co řekli pamětníci, ale naslouchal i vzpomínkám jejich příbuzných. Vytvořil velmi působivý obraz, kde není potřeba číst mnoho stran. Naprosto dostačuje krátký, hutný text plný emotivních momentů. Soukup vybral klíčové situace, na kterých demonstruje sílu a odhodlání přeživších. Jedním z nich je Slovák Otto Šimko. Vždy byl ochoten mluvit o minulosti a zajímala ho i přímá konfrontace s mlčící většinou. A tak řekl svým spolužákům, kteří ho před lety ponížili: „Přesídlení do Polska a plynových komor se začalo naším přemístěním z jedné lavice do druhé jen proto, že jsme byli Židé.“ Elvíra Weiszová má zcela odlišnou zkušenost. Desítky let nechtěla mluvit o bolestné minulosti. Až v seniorském věku začala malovat a skrze obrazy dovolila svým blízkým i široké veřejnosti nahlédnout do svého nitra. Díky tomu můžeme Elvíru slyšet, i když její příběh je hlavně o tichu. 

Jak žít smysluplně dál navzdory bolesti

Na závěr jednotlivých kapitol by možná čtenář očekával konkrétní ponaučení, co se pamětníkovi v životě osvědčilo a co na základě své zkušenosti radí nejen svým blízkým, ale i celé naší společnosti. Daniel Soukup říká, že původně takové motto v jednotlivých příbězích vyhledával, ale záhy zjistil, že nic takového najít nelze. Nejde však o selhání autora textu, nýbrž o výzvu pro čtenáře, aby se zamyslel nad konkrétními osudy. Každý se po svém vyrovnával s pomyslnou trhlinou a každý může být inspirací, jak navzdory bolesti lze žít dál a ještě pomáhat druhým.

Rychlé loučení

Jarmila Horalová.
Jarmila Horalová. Foto: Jindřich Buxbaum - Repro z knihy Až do sto dvaceti let

Jarmila Horalová (1916–2020) žila před válkou v Říčanech u Prahy. V mládí chodila do Sokola a zajímala se o levicovou politiku. Po záboru Sudet pomáhala uprchlíkům, kteří se dostali do Prahy. V roce 1939 se Jarmile a její sestře podařilo vycestovat do Anglie. Odjížděla narychlo a stihla říct mamince: „Vždyť se neloučíme na život, my budeme za chvilku zpátky.“ Jarmila své rodiče už nikdy neviděla. V roce 1942 je nacisté zavraždili ve vyhlazovacím táboře Treblinka.

