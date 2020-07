Do třetice všeho dobrého. Bookerovu cenu může opět získat Hilary Mantelová

Anglická autorka historických románů Hilary Mantelová může obdržet již třetí Bookerovu cenu. Toto úterý pořadatelé oznámili širší seznam 13 nominovaných, mezi něž se Mantelová dostala se závěrečným dílem trilogie o anglickém státníkovi Thomasu Cromwellovi nazvaným The Mirror & the Light a vydaným letos v březnu.

Díla osmašedesátileté Mantelové v překladu Michaly Markové vydává Argo. První díl trilogie pod názvem Wolf Hall se v češtině objevil roku 2010, druhý díl Předveďte mrtvé následoval o tři roky později. Knihy sledují vzestup kovářova syna Thomase Cromwella, který si razí cestu ke dvoru a coby první ministr krále Jindřicha VIII. se chystá přetvořit Anglii k obrazu svému.

Třetí díl, jenž v angličtině čítá téměř 900 stran, začíná po popravě královny Anne Boleynové v roce 1536 a vypráví zbytek Cromwellova příběhu. Za "mistrnou přehlídku chytrých dialogů a vynikající popis tudorovského světa" nyní porotci román zařadili mezi 13 titulů, které mohou obdržet letošní Bookerovu cenu, píše britský deník Guardian.

Mantelová toto ocenění získala již dvakrát, což se jí podařilo jako první ženě. Třikrát cenu dosud žádný literát nedostal. "Pokud tentokrát neuspěju, bude to považováno za katastrofu," říká Mantelová. Přesto by si prý z neúspěchu nic nedělala.

Porotci letos vybírali ze 162 přihlášených děl. Do širšího výběru se dostali Američanka Anne Tylerová s románem o vykoupení Redhead by the Side of the Road, irský prozaik Colum McCann za prózu Apeirogon týkající se izraelsko-palestinského konfliktu nebo Tsitsi Dangarembgaová, autorka z afrického Zimbabwe, která vloni vydala román This Mournable Body završující trilogii.

Dále jsou mezi nominovanými etiopská rodačka Maaza Mengisteová se svým druhým románem The Shadow King, odehrávajícím se roku 1935 během invaze fašistické Itálie do Etiopie, nebo debuty Američanky Kiley Reidové a Číňanky C Pam Zhangové.

Reidová pod názvem Such a Fun Age napsala příběh černošky obviněné z únosu dvouletého bílého dítěte, které hlídala. C Pam Zhangová v románu How Much of These Hills Is Gold pojednává o dvou dětech čínských přistěhovalců, které se snaží přežít v Americe 19. století poté, co jejich rodiče zemřeli.

Brandon Taylor v knize Real Life vypráví o introvertním homosexuálním vysokoškolském studentovi snědé pleti, indická spisovatelka Avni Doshiová v románu Burnt Sugar zprostředkovává dojmy starší ženy, která navzdory špatné paměti vzpomíná na svůj život. Douglas Stuar v próze Shuggie Bain popisuje dospívání chlapce z rozvedené rodiny ve skotském Glasgow v 80. letech minulého století na pozadí éry tehdejší premiérky Margaret Thatcherové a jejích bojů s odbory.

Cenu může získat také autorka povídek Diane Cooková se svým prvním románem The New Wilderness o matce, která se kvůli klimatické krizi odstěhuje s mladou dcerou ze znečištěného města. Gabriel Krauze v knize Who They Was předestírá násilný život jednoho londýnského zločince, Sophie Wardová v románu Love and Other Thought Experiments vypráví o krizi v soužití páru, který se chystal mít dítě.

Porotci Bookerovy ceny konstatují, že vloni vyšlo nebývale mnoho debutů. Přiznávají, že se jim líbila spousta próz již zavedených autorů, a litují, že nemohli nominovat všechny. "Je zjevné, že silné příběhy mohou přijít také z nečekaného místa a v nečekané formě," konstatují. Guardian v této souvislosti upozorňuje, že na širší seznam nominací se nedostali zavedení romanopisci jako David Mitchell, Ali Smithová nebo Marilynne Robinsonová.

"Vybrali jsme hlasy často přehlížených minorit, čerstvé, odvážné a pohlcující příběhy," konstatují porotci, podle nichž kvalitní romány umožňují čtenářům pohlédnout na svět očima jiných a vstřebat zážitky, které by člověk jinak nezakusil.

Bookerova cena, udílená od roku 1969 a podle někdejšího sponzora dlouho známá jako Man Bookerova cena, před šesti lety rozšířila pole působnosti tak, aby ji mohli získat i američtí prozaici. Krok tehdy mezi britskými kritiky vyvolal obavu, zda autory ze Spojeného království postupně nevytlačí Američané. Letos je mezi 13 nominovanými šest Američanů a další tři, kteří mají jako druhé americké občanství. Devět ze 13 nominovaných jsou ženy, doplňuje deník New York Times.

Vloni ocenění společně získaly Margaret Atwoodová a Bernardine Evaristová.

15. září porota představí užší výběr šesti nominovaných, vítěz bude oznámen v listopadu a kromě ceny obdrží šek na 50 tisíc liber, v přepočtu 1,4 miliony korun.