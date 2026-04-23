Do projektu Čteme Havla se dnes v celé ČR zapojí přes 90 knihoven

Celorepubliková akce Čteme Havla ve čtvrtek 23. dubna u příležitosti Světového dne knihy připomene literární i občanský odkaz Václava Havla v roce jeho nedožitých 90. narozenin. Do projektu se zapojí přes 90 knihoven, které přinesou veřejná čtení, diskuse, projekce a vzdělávací programy zaměřené na Havlovy texty - eseje, projevy i dramatickou tvorbu.
Program je otevřený a jednotlivé instituce jej přizpůsobují svému publiku, od studentů až po širokou veřejnost. Akci Čteme Havla připravily Knihovna Václava Havla a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
"Věříme, že společné čtení a debaty mohou přiblížit Havlovy texty novým čtenářům a vytvořit prostor pro setkání nad tématy, která zůstávají živá i dnes," uvedl předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Roman Hájek.
Knihovna Václava Havla připravila pro zapojené knihovny metodický manuál, výběr ukázek, grafické podklady i další doprovodné materiály. Součástí nabídky je také dokumentární film režisérky Andrey Sedláčkové a doporučení pro dramaturgii čtení i následných debat. Cílem je podpořit společné setkávání nad texty Václava Havla a otevřít diskusi o jejich aktuálnosti v dnešní době.
Projektu předcházel 19. března seminář pro knihovníky, kterého se zúčastnilo přibližně 40 lidí a 13. dubna webinář pro přibližně 90 knihovnic a knihovníků z celé České republiky. Setkání byla zaměřena na představení aktivit Knihovny Václava Havla, které mohou knihovny využívat, na práci s Havlovými texty a na sdílení zkušeností s přípravou lokálních programů. Semináře zároveň sloužily jako praktická příprava na dubnovou celorepublikovou akci.
Některé další knihovny plánují akce k připomenutí Václava Havla uspořádat na podzim v době výročí jeho narozenin, které by oslavil 5. října. Čteme Havla je součástí projektu HAVEL90, kterým si Knihovna Václava Havla připomíná nedožité 90. narozeniny prvního českého prezidenta. Seznam všech zapojených knihoven se nachází na webu. Havel zemřel 18. prosince 2011, bylo mu 75 let.
