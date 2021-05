Do aukce jde vzácný rukopis Emily Brontëové, cena může dosáhnout desítek milionů

V Británii se bude v červenci dražit vzácný rukopis básní spisovatelky Emily Brontëové, jehož cenu aukční síň Sotheby’s odhaduje až na 1,2 milionu liber (35 milionů korun).

Celkem 29 básní s ručně psanými poznámkami bude jednou z položek při prodeji knihovny ze šlechtického sídla Honresfield House, kde se dokumenty vlastněné spisovatelskou rodinou sester Brontëových skrývaly mimo zraky znalců a sběratelů posledních skoro 100 let, napsal deník The Guardian.

Do aukce půjde celkem skoro 500 rukopisů, prvních vydání a dalších vzácných dokumentů ze sbírek bratří Alfreda a Williama Lawových. Ti do své knihovny v Honresfield House získali i některé rukopisy, které u sebe uchovával poslední žijící člen rodiny Brontëových - vdovec po Charlotte Brontëové Arthur Bell Nicholls.

"Od Emily (Brontëové) se nedochovalo téměř nic - v podstatě napsala Na větrné hůrce a pak ze světa zmizela beze stopy. Neexistují dokonce ani žádné její dopisy, protože neměla, s kým by si psala," uvedl mluvčí Sotheby’s. "Je to nejdůležitější rukopis Emily (Brontëové), který se kdy dostal do prodeje a ten nejdůležitější, který byl dosud v soukromých rukou," dodal.

Kromě básní může sběratele zaujmout i výtisk publikace A History of British Birds (Historie britských ptáků) od Thomase Bewicka, který rodina Brontëových často používala a zaplnila ho množstvím poznámek. Knihu zmínila i Charlotte Brontëová ve svém románu Jana Eyrová.

Emily Brontëová byla druhá nejmladší z pěti sester a zemřela v roce 1848, v pouhých 30 letech. Román Na větrné hůrce vydala rok před smrtí pod mužským pseudonymem Ellis Bell. Dnes je považován za jednu z nejdůležitějších knih v dějinách anglické literatury.