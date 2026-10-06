Den před vydáním nové knihy zemřel britský autor bestsellerů a politik Jeffrey Archer

Ve věku 86 v pondělí 5. října zemřel britský spisovatel a konzervativní politik Jeffrey Archer, stalo se tak den před vydáním jeho nové knihy Adam & Eve (Adam a Eva). V noci na úterý o tom informoval portál deníku The Sun. List The Times připomněl, že Archer prodal na 300 milionů knih a že jeho politickou kariéru pošramotily skandály.
Autor bestsellerů a bývalý místopředseda Konzervativní strany byl v roce 2001 odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody za to, že pod přísahou u soudu lhal a že bránil výkonu spravedlnosti. Deník The Daily Star jej obvinil z toho, že v září 1986 zaplatil za sex prostitutce.
Jeffrey Archer si tehdy pokusil zachránit reputaci tím, že nařídil své sekretářce, aby zfalšovala záznamy v jeho diáři, a požádal svého přítele Teda Francise, aby kvůli němu lhal, a poskytl mu tak falešné alibi. Archer ve sporu o půl miliónu liber odškodného v roce 1987 vyhrál, později byl však odsouzen a následně peníze deníku vrátil.
Britský multimilionář a nobilitovaný baron z Westonu-super-Mare působil rovněž jako prozaik a dramatik. V literatuře se proslavil hlavně špionážními romány. Jedním z jeho nejslavnějších literárních počinů je rodinná sága Cliftonova kronika. Sedmidílná série románů mapuje osudy fiktivních rodin Cliftonových a Barringtonových mezi lety 1919 až 1992 na pozadí skutečných britských dějin.
Čeští čtenáři znají Archerovu tvorbu z překladů, v češtině vyšly mimo jiné jeho knihy Kane a Abel, Jedenácté přikázání, Ani o dolar víc, ani o dolar míň či Čas pomsty.
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