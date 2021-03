Dekameron na střechách Manhattanu. Atwoodová sestavuje román o pandemii

Společně se pandemii koronaviru rozhodli zpracovat spisovatelé Margaret Atwoodová, John Grisham nebo Celeste Ng. Z podnětu americké nadace Authors Guild Foundation napíší prózu odehrávající se na střechách Manhattanu v roce 2020, kdy se nemoc covid-19 začíná šířit světem a bohatí ve spěchu opouštějí New York.

Knihu nazvanou Fourteen Days: An Unauthorized Gathering (14 dnů: Nepovolené shromáždění) vydá na jaře 2022 nakladatelství Houghton Mifflin Harcourt Books & Media.

Podle agentury AP se nápad zrodil z debat spisovatelů s prezidentem nadace Douglasem Prestonem. "Uvědomili jsme si, že v těchto temných časech máme příležitost udělat něco pozitivního tím, že vytvoříme neobvyklé literární dílo. Lidé vždy čelili tragédiím tak, že si vyprávěli příběhy. Tato kniha budiž naší odpovědí na covid-19," avizuje Preston.

Britský deník Guardian v této souvislosti připomíná literární klasiku, slavný soubor sta novel Dekameron od Giovanniho Boccaccia z let 1348 až 1353. V něm si rozličné příběhy vyprávějí mladí muži a ženy poté, co uprchli z města před morem.

"Sám jsem po vypuknutí pandemie zkusil napsat příběh v duchu Dekameronu, kdy by skupina lidí utekla před virem do Maine a vyprávěli si příběhy. Ale nešlo mi to, tak jsem přestal," líčí Preston, jak následně přišel s nápadem vydat antologii, až se nakonec obrátil na Margaret Atwoodovou.

Jedenaosmdesátiletá Kanaďanka oslovila vybrané prozaiky, mezi nimiž jsou Američané Dave Eggers, Hampton Sides a Ishmael Reed, Vietnamka Monique Truongová, autorka knih pro děti Mary Pope Osborneová nebo finalistka Bookerovy ceny Emma Donoghueová.

Další příběhy napíší Diana Gabaldonová, podle jejíchž knih vznikl seriál Cizinka z roku 2014, bestsellerový autor John Grisham nebo čtyřicetiletá spisovatelka hongkongského původu Celeste Ng.

Společně si vymyslí několik fiktivních postav, sousedů, kteří se v době pandemie setkávají na střechách domů na newyorském Manhattanu a vyprávějí si nejrůznější příběhy, od strašidelných po legrační. "Mají si vzájemně hodně co říci nejen o životě během pandemie, ale o životě obecně. Někdy diskutují, někdy se handrkují a jindy jsou schopni najít vzájemné porozumění a východisko díky empatii," přibližuje Atwoodová.

Aby se text více autorům snáze psal, Kanaďanka pro něj vymyslela zastřešující příběh. "Všechny jejich konverzace na svůj mobilní telefon nahrává domovnice a všechno si přepisuje," dodává.

Kdo je autorem konkrétních příběhů, které kniha obsáhne, se čtenáři dozvědí až na konci. "Zaprvé aby lidi mohli hádat, kdo co napsal. A zadruhé abychom zdůraznili, že slavná jména nejsou všechno," doplňuje Douglas Preston.

Finančně projekt významnou, avšak neupřesněnou částkou podpořila Američanka Suzanne Collinsová, autorka bestsellerové série Hunger Games. Všichni spisovatelé za své příspěvky dostanou zaplaceno, výtěžek z prodejů však půjde na účet nadace, která podporuje americké spisovatele.

Dle nedávného průzkumu jich dnes 49 procent nedosahuje na výdělky, které měli před pandemií.

Agentura AP míní, že prozaici často potřebují delší čas než básníci nebo autoři literatury faktu na to, aby reflektovali nejnovější události. Například Američan Michael Connelly ve svém novém thrilleru The Law of Innocence (Zákon nevinnosti) využívá pandemii jen jako vedlejší příběhovou linku. Autor hororů Stephen King raději upravil děj své nejnovější knihy Billy Summers, aby se místo roku 2020 odehrávala v roce 2019.

Také šéf nadace Douglas Preston dodává, že svůj román o pandemii stále ještě nenapsal. Zážitek označuje za příliš čerstvý. "Byl jsem v New Yorku během toho hrozného týdne vloni od 9. března, kdy se město uzavřelo, byl vyhlášen stav nouze a přijela Národní garda. Byl to jeden z nejneuvěřitelnějších týdnů v mém životě. Pořád jsem se z toho neoklepal," uzavírá.