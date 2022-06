Další akvizice po Mladé frontě. Albatros Media koupil nakladatelství Garamond

Energetická společnost ČEZ dnes uzavřela smlouvy se americkou společností Westinghouse a francouzskou firmou Framatome na dodávky palivových souborů pro Jadernou elektrárnu Temelín. Oba dodavatelé byli vybráni ve výběrovém řízení letos v dubnu. Dodávky souborů na více než deset let začnou v roce 2024. Hodnota kontraktu se pohybuje v řádu miliard korun. ČTK to dnes sdělil mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž. Nyní se používá ruské palivo od společnosti TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom.

"Výběr dvou dodavatelů zajistí do budoucna co největší plynulost dodávek strategické suroviny a minimalizuje rizika případných výpadků dodávek," uvedl ředitel Útvaru palivový cyklus společnosti ČEZ Ladislav Štěpánek. Výběrového řízení, které ČEZ zahájil v dubnu 2020, se účastnili tři uchazeči, a to společnosti Framatome, TVEL a Westinghouse. Podle mluvčího dnešním uzavřením smluv ČEZ stvrdil důležitý krok směřující k dalšímu posilování energetické bezpečnosti České republiky.

Společnost Westinghouse s výrobním závodem ve Švédsku už palivové soubory do Temelína po jeho spuštění deset let dodávala. Společnost Framatome je jediným výrobcem se sídlem v Evropské unii, který dodává palivové soubory do většiny západoevropských jaderných elektráren.