Cynik, provokatér, nebo prorok západní civilizace? Literát Houellebecq slaví 70 let

Francouzský spisovatel Michel Houellebecq, který se narodil 26. února 1956, patří k nejvýznamnějším světovým spisovatelům současnosti. Někteří ho považují za vypočítavého či banálního, pro jiné je pozoruhodným diagnostikem západní civilizace. Často bývá označován za cynika a provokatéra, někdy i za rasistu či xenofoba.
Jeho díla jsou nicméně masově čtena a přeložena byla do více než 40 jazyků světa. K jeho nejznámějším románům patří Elementární částice, Možnost ostrova, Mapa a území, Podvolení či Serotonin.
Otec horský vůdce, matka konvertovala k islámu
Houellebecq se narodil na francouzském ostrově Réunion. Jeho otec byl horský vůdce a matka anestezioložka, která rodinu v jeho šesti letech opustila a konvertovala k islámu. Pak žil nedaleko Paříže u své babičky, členky komunistické strany. Po studiích zemědělské univerzity pracoval jako úředník v parlamentu, v 80. letech trpěl depresemi, které utápěl v alkoholu, a psal poezii.
Románovou prvotinu Rozšíření bitevního pole vydal v roce 1994 a hned druhý román - Elementární částice (1998) - vyvolal vlnu pobouření a zároveň ho vynesl na francouzské literární nebe. V roce 2000 vydal knihu Lanzarotte, po níž následovaly neméně úspěšné romány Platforma (2001) či Možnost ostrova (2005), který později sám zfilmoval. V roce 2005 byl hostem pražského festivalu spisovatelů.
Literární vavříny i obvinění z islamofobie
V roce 2010 získal prestižní literární Goncourtovu cenu za román Mapa a území. O pět let později vzbudil značnou pozornost futuristickým románem o islamizované Francii Podvolení. Kniha vyvolala vyhraněné reakce a jeho autor byl obviňován z islamofobie. Shodou okolností tento román pomohl zviditelnit islamisty spáchaný teroristický atentát na redakci francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo. Útok se odehrál 7. ledna 2015, prakticky současně s vydáním titulu Podvolení.
V další knize Serotonin z roku 2019 pak Houellebecq popisuje povstání farmářů na venkově, kteří už na globálním trhu nedokážou konkurovat nadnárodním řetězcům a zemím s levnější pracovní silou. Jeho zatím poslední román Zničit (2022) je politickým špionážním thrillerem z Francie roku 2027.
Houellebecq má z prvního manželství syna, svazek se ale rozpadl již po roce vztahu. Znovu se pak oženil v roce 1998 a rozvedl v roce 2010. Potřetí se oženil v roce 2018, kdy si vzal o 34 let mladší čínskou studentku.
