Co neminout v knihkupectví? Novelu Rány, detektivku Půlnoční aleje i Palánův rozhovor

Podzim přináší na knižní pulty řadu novinek. Vybrali jsme ty z nich, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Vyjma novely Rány, v níž Petra Dvořáková píše o dětské bezmoci, vychází také politický thriller z Ameriky 30. let, detektivka Půlnoční aleje, román Kláry Elšíkové Ostrovani, povídky Michala Vrby Hlušický čtverec či knižní rozhovor Až černokněžníkům praskne obruč.
Petra Dvořáková: Rány (Host)
V novele Rány, která je pokračováním úspěšné knihy Vrány, Petra Dvořáková opět otevírá témata dětské bezmoci a zla, které se skrývají za dveřmi zdánlivě spořádaných domovů. Příběh se začíná odvíjet v okamžiku, kdy Bára zmizela, ale její rodina zůstává. Bezproblémová Katka, až dosud zdánlivě pevně usazená v roli zlatého dítěte, se ocitá s rodiči sama. Reflektory matčiny pozornosti nasvěcují každý její pohyb novým, ještě intenzivnějším světlem. Pod tlakem událostí už není tak jednoduché být „maminčinou vzornou holčičkou“. Hledá cestu ze svého trápení — ve vzpomínkách, při kreslení, při letmých setkáních s Frodem. Ve výtvarce probleskují obrysy světa, ve kterém by mohla být obyčejným dítětem. Může se Katčina rodina změnit? Mohou Katce dospělí kolem pomoct?
K novele vznikla také e-kniha Možná vám tu lítá vrána, která je k dispozici ke stažení zdarma. Jedná se o rozhovory s odborníky – psychoterapeuty, učiteli, sociálními pracovníky – o možnostech pomoci dětem v rodinách se skrytým násilím.
Thomas Snégaroff: Spiknutí. Stín fašismu nad Bílým domem (Vyšehrad)
Věděli jste, že se ve 30. letech minulého století v USA vyšetřoval plán na fašistický převrat proti prezidentu Rooseveltovi? A že v něm měl sehrát klíčovou roli populární generál i tisíce nespokojených válečných veteránů? Právě o této málo známé kapitole amerických dějin vypráví nový dokumentární román francouzského historika Thomase Snégaroffa.
Píše se rok 1933. Amerika se potýká s hospodářskou krizí a část vlivných finančníků hledá cestu, jak zastavit Rooseveltovy reformy. Rodí se plán na mobilizaci nespokojených veteránů a nastolení autoritářského režimu inspirovaného evropským fašismem. Do jeho středu se dostává válečný hrdina generál Smedley Butler, který však odmítne spolupracovat a o plánech vypoví před Kongresem.
Snégaroff proměňuje skutečné historické události v napínavý politický thriller. Zároveň připomíná, jak snadno lze zneužít ekonomickou nejistotu, frustraci a společenské rozdělení k útoku na demokratické instituce. Téma, které dnes působí až překvapivě aktuálně.
Michal Sýkora: Půlnoční aleje (Host)
Michal Sýkora přichází s novou detektivkou — tentokrát bez oblíbené Marie Výrové a v jiných kulisách, jinak ovšem se všemi obvyklými ingrediencemi: charismatickou hlavní hrdinkou, originální záhadou, napínavým vyšetřováním, jemným humorem i plejádou barvitých postav, zasazených do atraktivního prostředí.
„Na konci Žádných dobrých zpráv jsem opustil Lenku Novou v těžké životní situaci. Jenže jsem si tu hrdinku oblíbil a chtěl jí dopřát happyend aspoň v další knize. Navíc mě vždycky fascinovala legenda o potštejnském pokladu. A miluju kraj kolem Divoké Orlice. To všechno jsem spojil do románu — potštejnský hrad, archeologické vykopávky, poklad, sympatická hrdinka a romantická atmosféra půlnočních alejí,“ říká autor Michal Sýkora.
Klára Elšíková: Ostrovani (Host)
Román Ostrovani je mapou pro ty, kdo se ztratili v labyrintu očekávání druhých. Klára Elšíková v něm probouzí starý mýtus o ženské duši, která se odmítá nechat domestikovat, a vypráví příběh o ženách, které se ve světě ovládaném logikou Velkého Otce, kde se intuice trestá a spiritualita umlčuje, rozhodnou vydat se za voláním své divoké duše.
Na Ostrov přijíždí Cizinka a začíná pracovat v místním hotelu. Stařena tu žije už několik let. Jedna nese tíhu let a zkušeností, druhá teprve cítí první chvění vnitřního nepokoje. Obě však naslouchají stejnému rytmu mořských vln, které jako by byly na Ostrově stále hlasitější.
„Minulý rok jsem pracovala na jednom ostrově v hotelu a začala jsem si tam klást otázku, proč je většina lidí ve svých životech nespokojená. Zároveň jsem po několika letech dala výpověď z práce i z bytu a vstoupila jsem do poměrně nejistého života. Na jedné straně jsem bojovala s vlastním strachem i s hlasy okolí, které mi říkaly, že to není rozumné rozhodnutí, na druhé straně jsem chtěla věřit svému vnitřnímu hlasu, intuici,“ říká Klára Elšíková.
Michal Vrba: Hlušický čtverec (Argo)
Už Josef Švejk říkal, že má rád, když je člověk přímo odněkud. Michal Vrba se toho v povídkovém souboru Hlušický čtverec drží. Název knihy vychází z tvaru obce, odkud autor pochází, a současně je názvem jedné z pěti povídek. Michal Vrba na vesnici vyrostl a nijak si ji neidealizuje. Lidi totiž často nehrají fér a vesnice má dlouhou paměť. Pamatuje si všechno – dlouholeté přidušené křivdy, tragickou smrt, promarněné lásky, nenaplněné ambice. A nad vším kraluje osamělý správce telekomunikační věže, z níž dalekohledem pozoruje i to, co se děje za okny domů.
Michalu Vrbovi se podařilo na půdorysu pěti povídek propojených postavami i místem stvořit působivý topos současné vesnice. Píše o ní jazykem, jakým se v ní skutečně mluví, bez retuše i bez prvoplánového humoru, ale také s pochopením. Ukazuje, že velké a rozhodující věci přicházejí neočekávaně a proženou se životy lidí jako vichřice, aby obnažily všechno, co se jim postaví do cesty.
Igor Lukeš, Aleš Palán: Až černokněžníkům praskne obruč (Maraton)
V knižním rozhovoru historik, profesor Bostonské univerzity a specialista na mezinárodní vztahy Igor Lukeš rozebírá se spisovatelem Alešem Palánem dějiny i současnou politiku. Kromě rozhovoru samotného pak Lukeš reaguje na Palánovy tzv. provokace, tedy ostře a nekorektně formulované teze.
Snaží se společně odpovědět na otázky, zda nebyla první československá republika koloniální říší, jestli vůbec existují národy nebo zda není NATO jen prázdnou strukturou bez jakékoliv možnosti aktivního vojenského zásahu. Zamýšlejí se také nad tím, kde hledat naději, že novodobým černokněžníkům prasknou jejich obruče.
Otázky, které se běžně nekladou, přinášejí fundovaně podložená stanoviska a odhalují nečekané souvislosti. Igor Lukeš ani zde nezapře svou pozici důsledného zastánce liberální demokracie, hodnot svobodomyslnosti, slušnosti a tolerance.
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