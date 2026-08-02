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Literatura

Co když ti shoří táta? Vyšel román o smrti i politice vražedně dobývající naše životy

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová

Viktorie Hanišová se v románu Hoří ti táta (Host) vrací k tématům, která její prózu provázejí dlouhodobě: k narušeným rodinným vazbám, traumatu, vině a křehkosti lidské identity. Tentokrát je však zasazuje do výrazně aktuálnějšího rámce a dotýká se i politiky a současného napětí ve společnosti.

Prozaička a překladatelka Viktorie Hanišová vystudovala anglistiku a germanistiku na Univerzitě Karlově. Spisovatelsky debutovala v roce 2015 románem Anežka. Letos v červnu jí v nakladatelství Host vyšel román Hoří ti táta.
Prozaička a překladatelka Viktorie Hanišová vystudovala anglistiku a germanistiku na Univerzitě Karlově. Spisovatelsky debutovala v roce 2015 románem Anežka. Letos v červnu jí v nakladatelství Host vyšel román Hoří ti táta. Foto: Nakladatelství Host – Věra Marčíková
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Děj se otevírá obrazem muže, který se upálí před budovou Poslanecké sněmovny, a zpráva o tomto činu se rychle propojí s politickým radikalismem, manipulací a veřejnou debatou, jež rozděluje společnost. Hanišová napsala román, v němž se politika stává věcí opravdu osobní, až bolestně intimní. A zároveň v něm stále rezonují i témata apolitická, jako je např. přijetí smrti někoho velmi blízkého, tvůrčí krize či proces vzniku literárního díla.

Obálka knihy Hoří ti táta.
Obálka knihy Hoří ti táta.Foto: Nakladatelství Host

Hlavní hrdinkou je Lada, úspěšná spisovatelka, která se po otcově protestní sebevraždě ocitá mezi dvěma mlýnskými kameny: truchlí po něm a zároveň se pokouší pochopit, co ho k tak extrémnímu činu dovedlo. A do této vyprávěcí linky vstupuje ještě další vrstva: Lada sama prochází tvůrčí krizí a nakladatelství od ní čeká nový rukopis. Z osobního pátrání po okolnostech otcovy smrti se tak postupně stává text uvnitř textu, v němž se rodinné trauma proměňuje v literární materiál Ladina nového románu.  

Román neusiluje o jednoduchou odpověď na otázku „proč se to stalo“, spíše zkoumá, jak snadno může do intimního prostoru proniknout politická nenávist, jak se z frustrace a osamělosti stává živná půda pro radikální postoje a jak se současný veřejný diskurz propisuje do rodinných vztahů. Hanišová tím navazuje na svůj dosavadní zájem o nekomfortní, bolestná témata traumatu (jako např. v románu Anežka, Houbařka či Rekonstrukce), ale zároveň je posouvá směrem k současné společenské diagnóze, k určité formě společenského románu.

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Síla knihy spočívá zejména v napětí mezi soukromým a veřejným, i v nebezpečném stírání hranic mezi nimi. Ale také v popisu zvláštního tření mezi truchlením po zemřelém otci a vztekem na jeho postoje a některé činy, mezi snahou porozumět a potřebou obžalovat, případně se i pomstít. Právě tato ambivalence dává příběhu energii. Pokud próza někdy působí víc jako podrážděná výpověď o stavu společnosti než jako psychologický román, není nutně třeba považovat to za slabinu – jde spíš o vědomou volbu autorky, která chce čtenáře vtáhnout do podivně excitované atmosféry dnešní doby.

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Hoří ti táta je tak knihou o rodinné tragédii, ale také o tom, jak politické vášně deformují soukromé životy. Hanišová v ní zůstává věrná svým oblíbeným tématům, která umí zpracovat s psychologickou hloubkou a poměrně neokázale, ale tentokrát přidává i výrazně ostřejší společenský akcent.

Kniha

Viktorie Hanišová: Hoří ti táta

Host 2026, 216 stran

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