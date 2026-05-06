Přeskočit na obsah
Benative
6. 5. Radoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Literatura

Co čeká kurýra z planety Země? Český sci-fi komiks řeší i AI nebo vzdor proti systému

Kultura

V nakladatelství Plivníci vychází nový původní český sci-fi komiks Kurýr z planety Země scenáristky Kláry Smolíkové a výtvarníka Martina Hanschilda. Dobrodružný příběh pro čtenáře od 10 let spojuje vesmírnou akci, humor, výrazné vizuální vyprávění a témata, která se dotýkají i dnešního světa: zadlužení, umělou inteligenci, odpovědnost i odvahu postavit se systému.

Autorská činnost Kláry Smolíkové zahrnuje dětské knihy, komiksy i scénáře. Na FF UK v Praze vystudovala estetiku a teorii kultury.
Autorská činnost Kláry Smolíkové zahrnuje dětské knihy, komiksy i scénáře. Na FF UK v Praze vystudovala estetiku a teorii kultury. Foto: klarasmolikova.cz
Reklama

„Na besedách a workshopech po celé republice vidím, jak se zejména při přechodu na druhý stupeň část dětí od čtení odvrací. Chtěla jsem vytvořit komiks, který bude dobrodružný, akční, vizuálně výrazný a zároveň nabídne témata, o kterých má smysl mluvit,“ říká scenáristka a dvojnásobná držitelka ocenění Zlatá stuha Klára Smolíková.

Obálka knihy Kurýr z planety Země.
Obálka knihy Kurýr z planety Země. Foto: Nakladatelství Plivníci

A jaký příběh komiks přináší? Jediný Pozemšťan na Intergalaktickém srovnávacím úřadu zpacká převzetí podezřelé zásilky, na níž závisí osud Země. Pozemské trable jsou pro kosmické gildy pod jejich rozlišovací úroveň, a tak Nori Postbud Tarván musí ochránit robotického kurýra a rozplést spiknutí. Místo pohodlného křesla v první třídě na lodi Unie úmluvy se kodrcá vesmírem jako černý pasažér v nákladových prostorech, v nouzové kapsli i ve vraku určeném k sešrotování. Musí najít spojence a vyplatit zadluženou planetu dřív, než exekutoři utáhnou smyčku.

Autory původního českého sci-fi komiksu Kurýr z planety Země jsou scenáristka Klára Smolíková a výtvarník Martin Hanschild.
Autory původního českého sci-fi komiksu Kurýr z planety Země jsou scenáristka Klára Smolíková a výtvarník Martin Hanschild.Foto: Nakladatelství Plivníci

Komiks Kurýr z planety Země volně navazuje na knihu Vesmírná zásilkovna, ale funguje jako samostatný příběh. Vrací se v něm starší Nori, který tentokrát čelí nejen zadlužení planety Země, ale i rozhodnutím týkajícím se starých přátel a nepředvídatelné pilotky Drey.

Příběh Kurýra z planety Země v komiksové podobě volně navazuje na Vesmírnou zásilkovnu, sci-fi příběh z doby, kdy byl Nori ještě malý ušatý kluk.
Příběh Kurýra z planety Země v komiksové podobě volně navazuje na Vesmírnou zásilkovnu, sci-fi příběh z doby, kdy byl Nori ještě malý ušatý kluk.Foto: Nakladatelství Plivníci

Na kresbách se podílel slovenský výtvarník Martin Hanschild, pro kterého je Kurýr z planety Země prvním knižním komiksem. Se scenáristkou Klárou Smolíkovou už dříve spolupracoval na publikaci Mluvíme v bublinách a již zmíněné Vesmírné zásilkovně. Bonusový komiks vytvořil Petr Kopl.

Reklama
Reklama

Klára Smolíková se komiksu jako scenáristka věnuje už čtvrt století. Dvě její komiksové knihy, Viktorka a vesmírná dobrodružství a S Komenským do komiksu, získaly ocenění Zlatá stuha. Vedle vlastní tvorby se dlouhodobě zabývá popularizací komiksu, prací s dětmi a podporou čtenářství.

Související

Komiks vznikal v úzkém kontaktu s dětskými čtenáři. Autorka témata i ukázky dlouhodobě ověřovala při besedách a workshopech ve školách a knihovnách. Děti se zapojily také do výběru finální podoby obálky. Ke komiksu vzniká také putovní výstava pro knihovny a školy a navazují na něj komiksové workshopy pro děti i semináře pro pedagogy a knihovníky.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Hasiči zasahují na místě ruského leteckého útoku v Záporoží na Ukrajině, 5. května 2026. (DSNS/Reuters)
Hasiči zasahují na místě ruského leteckého útoku v Záporoží na Ukrajině, 5. května 2026. (DSNS/Reuters)
Hasiči zasahují na místě ruského leteckého útoku v Záporoží na Ukrajině, 5. května 2026. (DSNS/Reuters)

ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Ruské útoky připravily o život nejméně 20 lidí, oběti hlásí i Krym

Nejméně 17 lidí v úterý zabily ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk, vyplývá z informací ukrajinských úřadů. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, dalších 12 osob utrpělo zranění, napsal na platformě Telegram náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské správy Fedorov.

Reklama
Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port
Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port
Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port

Španělsko přijme výletní loď s hantavirem, uvedlo ministerstvo. Kanáry nesouhlasí

Španělsko přijme výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. V úterý pozdě večer to oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Madridu. Na lodi zemřeli pravděpodobně v souvislosti s virem tři lidé. Loď se nachází na Kapverdách, které ale nemají vhodné zdravotnické vybavení. Rozhodnutí ministerstva kritizuje šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo.

Reklama
Reklama
Reklama