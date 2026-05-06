Co čeká kurýra z planety Země? Český sci-fi komiks řeší i AI nebo vzdor proti systému

V nakladatelství Plivníci vychází nový původní český sci-fi komiks Kurýr z planety Země scenáristky Kláry Smolíkové a výtvarníka Martina Hanschilda. Dobrodružný příběh pro čtenáře od 10 let spojuje vesmírnou akci, humor, výrazné vizuální vyprávění a témata, která se dotýkají i dnešního světa: zadlužení, umělou inteligenci, odpovědnost i odvahu postavit se systému.
„Na besedách a workshopech po celé republice vidím, jak se zejména při přechodu na druhý stupeň část dětí od čtení odvrací. Chtěla jsem vytvořit komiks, který bude dobrodružný, akční, vizuálně výrazný a zároveň nabídne témata, o kterých má smysl mluvit,“ říká scenáristka a dvojnásobná držitelka ocenění Zlatá stuha Klára Smolíková.
A jaký příběh komiks přináší? Jediný Pozemšťan na Intergalaktickém srovnávacím úřadu zpacká převzetí podezřelé zásilky, na níž závisí osud Země. Pozemské trable jsou pro kosmické gildy pod jejich rozlišovací úroveň, a tak Nori Postbud Tarván musí ochránit robotického kurýra a rozplést spiknutí. Místo pohodlného křesla v první třídě na lodi Unie úmluvy se kodrcá vesmírem jako černý pasažér v nákladových prostorech, v nouzové kapsli i ve vraku určeném k sešrotování. Musí najít spojence a vyplatit zadluženou planetu dřív, než exekutoři utáhnou smyčku.
Komiks Kurýr z planety Země volně navazuje na knihu Vesmírná zásilkovna, ale funguje jako samostatný příběh. Vrací se v něm starší Nori, který tentokrát čelí nejen zadlužení planety Země, ale i rozhodnutím týkajícím se starých přátel a nepředvídatelné pilotky Drey.
Na kresbách se podílel slovenský výtvarník Martin Hanschild, pro kterého je Kurýr z planety Země prvním knižním komiksem. Se scenáristkou Klárou Smolíkovou už dříve spolupracoval na publikaci Mluvíme v bublinách a již zmíněné Vesmírné zásilkovně. Bonusový komiks vytvořil Petr Kopl.
Klára Smolíková se komiksu jako scenáristka věnuje už čtvrt století. Dvě její komiksové knihy, Viktorka a vesmírná dobrodružství a S Komenským do komiksu, získaly ocenění Zlatá stuha. Vedle vlastní tvorby se dlouhodobě zabývá popularizací komiksu, prací s dětmi a podporou čtenářství.
Komiks vznikal v úzkém kontaktu s dětskými čtenáři. Autorka témata i ukázky dlouhodobě ověřovala při besedách a workshopech ve školách a knihovnách. Děti se zapojily také do výběru finální podoby obálky. Ke komiksu vzniká také putovní výstava pro knihovny a školy a navazují na něj komiksové workshopy pro děti i semináře pro pedagogy a knihovníky.
ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Ruské útoky připravily o život nejméně 20 lidí, oběti hlásí i Krym
Nejméně 17 lidí v úterý zabily ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk, vyplývá z informací ukrajinských úřadů. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, dalších 12 osob utrpělo zranění, napsal na platformě Telegram náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské správy Fedorov.
Snížení sociálních odvodů pro živnostníky na loňskou úroveň Senát odmítl
Snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň, které chce prosadit vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, ve středu Senát odmítl. K důvodům patřila obava z výpadku příjmů důchodového systému i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu.
Bouřlivá noc ve sněmovně. Šéf poslanců SPD řval na Bendu a vulgárně nadával opozici
Květnový sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně budí emoce – a to i v Poslanecké sněmovně. Úterní jednání zákonodárců se protáhlo hluboko do noci a ze řetězu se nad ránem utrhl šéf poslanců SPD Radim Fiala. „Jděte do pr**le,“ vypálil směrem k opozici.
Trénink českých hokejistů narušila díra v ledu. Hnilička mluví o velké ostudě
Čeští hokejisté v Ängelholmu netrénovali kvůli poškozenému ledu. Manažer Milan Hnilička označil situaci za nepřijatelnou.
Španělsko přijme výletní loď s hantavirem, uvedlo ministerstvo. Kanáry nesouhlasí
Španělsko přijme výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. V úterý pozdě večer to oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Madridu. Na lodi zemřeli pravděpodobně v souvislosti s virem tři lidé. Loď se nachází na Kapverdách, které ale nemají vhodné zdravotnické vybavení. Rozhodnutí ministerstva kritizuje šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo.