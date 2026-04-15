Co by z nás zbylo bez paměti? Vychází Alchemised, nejočekávanější fantasy roku

Na český knižní trh právě přichází temný, znepokojivý a mimořádně rozsáhlý dark fantasy román pro dospělé od autorstva SenLinYu. Díky své atmosféře, tematické hloubce a nekompromisnímu zpracování patří Alchemised se svými více než tisíci stránkami mezi nejvýraznější a nejdiskutovanější fantasy tituly současnosti.
Kniha nabízí intenzivní a nekompromisní příběh zasazený do světa zpustošeného válkou, kde moc drží zkorumpované cechovní rody a nekromanti ovládající armády nemrtvých. V centru dění stojí Helena Marinová, kdysi nadějná alchymistka, která se probouzí bez vzpomínek jako válečná zajatkyně. Její minulost byla vymazána, její spojenci zavražděni a její schopnosti potlačeny.
Oficiální záznamy ji označují za bezvýznamnou léčitelku. Noví vládci však tuší, že její ztracená paměť může skrývat klíč k poslednímu plánu odboje. Aby pravdu odhalili, svěří ji do rukou vrchního lovčího, jednoho z nejmocnějších a nejkrutějších nekromantů nového řádu. Na jeho rozpadajícím se panství začíná boj o identitu, pravdu a přežití, kde má každé tajemství svou cenu.
Rozpad pod tíhou nemožných rozhodnutí
Autorstvo SenLinYu ve svém románu zkoumá morálku v extrémních podmínkách a nabízí čtenářům příběh plný těžkých rozhodnutí bez jednoznačně správných odpovědí: „Chtěli jsme, aby Alchemised jasně zachycovalo rozklad způsobený válkou. Postavy čelí situacím, kde každá volba, i nečinnost, má svou cenu. Čtenář sleduje jejich postupný rozpad pod tíhou nemožných rozhodnutí,“ říká autorstvo.
Silným motivem knihy je také otázka paměti a identity. Jak dodává SenLinYu: „Způsob, jakým si pamatujeme, nebo nepamatujeme, zásadně formuje naše vnímání reality. V Alchemised se tento motiv promítá nejen do osobního příběhu hlavní hrdinky, ale i do toho, jak je vnímána samotná válka.“
Exkluzivita českého vydání
Výjimečnost českého vydání fantasy podtrhuje fakt, že obsahuje 11 oficiálních ilustrací ilustrátorky Avendell, dvorní výtvarnice autorstva SenLinYu. V zahraničí byly tyto ilustrace dostupné pouze samostatně jako speciální dárek. Česká edice tak nabídne exkluzivní sběratelskou podobu knihy, včetně ořízky a obrazového doprovodu, který vizuálně rozšiřuje temný a znepokojivý svět románu.
Alchemised patří mezi vysoko hodnocené a zároveň masově čtené tituly, což potvrzuje jeho status jednoho z nejvýraznějších fantasy debutů posledních let. Na platformě Goodreads má více než 226 000 hodnocení a počet recenzí/komentářů přesahuje 44 000. Drží průměr 4,3 až 4,4 hvězdičky při stovkách tisíc čtenářů, což je nadstandardně pozitivní ohlas.
SenLinYu vyrůstali·y na severozápadě Severní Ameriky a vystudovali·y klasické liberální vědy a kulturu. S psaním začali·y na telefonu v aplikaci pro poznámky, když děti spaly. Jejich kompletní online tvorba dosáhla více než dvaceti milionů jednotlivých stáhnutí a byla přeložena do dvaceti tří jazyků. Nyní žijí v Portlandu v Oregonu se svou rodinou. Alchemised: V rukou alchymie představuje jejich první román.
ŽIVĚ Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo více než 20 obchodních lodí
Hormuzským průlivem během posledních 24 hodin proplulo více než 20 obchodních plavidel, přestože Írán hrozí útoky a snaží se omezit provoz v oblasti. Některé lodě kvůli riziku pluly s vypnutými transpondéry, zatímco Spojené státy mezitím zahájily blokádu íránských přístavů.
Orbán přivedl Maďarsko k bankrotu, řekl Magyar
Vláda Viktora Orbána, který je u moci nepřetržitě 16 let, přivedla Maďarsko k bankrotu. Ve středu to podle agentury MTI prohlásil ve státem kontrolované televizní stanici M1 vítěz nedělních parlamentních voleb a pravděpodobný příští premiér Péter Magyar.
Platební trh zrychluje. Cenu Visa Awards 2025 získali lídři každodenního placení
Visa ocenila hybatele bankovního trhu. Dle výsledků patři Česko v digitálním placení ke špičce.
Místo Čechů měla jet na MS Itálie, zní z Ameriky. Kinského tam propírají v talkshow
Mistrovství světa v Americe s českou účastí? „Bude to fantastická show. Do Atlanty na zápas našich s Jihoafrickou republikou už mám lístek,“ hlásí z Michiganu Luboš Kubík mladší, syn fotbalového vicemistra Evropy 1996 a majitel agentury, která pomáhá mladým sportovcům z Česka ke studiu na univerzitách za oceánem.
Provoz Lufthansy třetí den v řadě narušila stávka, zrušené jsou i spoje s Prahou
Provoz německé letecké společnosti Lufthansa třetí den v řadě narušila stávka. Po pilotech, kteří stávkovali v pondělí a úterý, do ní ve středu vstoupil palubní personál. Výrazně to omezilo i letecké spojení mezi Prahou a Německem, na Letišti Václava Havla bylo zrušeno 16 spojů.