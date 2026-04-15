Literatura

Co by z nás zbylo bez paměti? Vychází Alchemised, nejočekávanější fantasy roku

Petra Smítalová

Na český knižní trh právě přichází temný, znepokojivý a mimořádně rozsáhlý dark fantasy román pro dospělé od autorstva SenLinYu. Díky své atmosféře, tematické hloubce a nekompromisnímu zpracování patří Alchemised se svými více než tisíci stránkami mezi nejvýraznější a nejdiskutovanější fantasy tituly současnosti.

Fantasy román pro dospělé Alchemised zkoumá otázky paměti, identity a morálky v extrémních podmínkách. Čtenářům nabízí příběh plný těžkých rozhodnutí bez jednoznačně správných odpovědí.Foto: Albatros Media
Kniha nabízí intenzivní a nekompromisní příběh zasazený do světa zpustošeného válkou, kde moc drží zkorumpované cechovní rody a nekromanti ovládající armády nemrtvých. V centru dění stojí Helena Marinová, kdysi nadějná alchymistka, která se probouzí bez vzpomínek jako válečná zajatkyně. Její minulost byla vymazána, její spojenci zavražděni a její schopnosti potlačeny.

Oficiální záznamy ji označují za bezvýznamnou léčitelku. Noví vládci však tuší, že její ztracená paměť může skrývat klíč k poslednímu plánu odboje. Aby pravdu odhalili, svěří ji do rukou vrchního lovčího, jednoho z nejmocnějších a nejkrutějších nekromantů nového řádu. Na jeho rozpadajícím se panství začíná boj o identitu, pravdu a přežití, kde má každé tajemství svou cenu.

SenLinYu vyrůstali·y na severozápadě Severní Ameriky a vystudovali·y klasické liberální vědy a kulturu. Alchemised: V rukou alchymie představuje jejich první román.Foto: Albatros Media/Katy Weaver Photography

Rozpad pod tíhou nemožných rozhodnutí

Autorstvo SenLinYu ve svém románu zkoumá morálku v extrémních podmínkách a nabízí čtenářům příběh plný těžkých rozhodnutí bez jednoznačně správných odpovědí: „Chtěli jsme, aby Alchemised jasně zachycovalo rozklad způsobený válkou. Postavy čelí situacím, kde každá volba, i nečinnost, má svou cenu. Čtenář sleduje jejich postupný rozpad pod tíhou nemožných rozhodnutí,“ říká autorstvo.

Silným motivem knihy je také otázka paměti a identity. Jak dodává SenLinYu: „Způsob, jakým si pamatujeme, nebo nepamatujeme, zásadně formuje naše vnímání reality. V Alchemised se tento motiv promítá nejen do osobního příběhu hlavní hrdinky, ale i do toho, jak je vnímána samotná válka.“

Exkluzivita českého vydání

Výjimečnost českého vydání fantasy podtrhuje fakt, že obsahuje 11 oficiálních ilustrací ilustrátorky Avendell, dvorní výtvarnice autorstva SenLinYu. V zahraničí byly tyto ilustrace dostupné pouze samostatně jako speciální dárek. Česká edice tak nabídne exkluzivní sběratelskou podobu knihy, včetně ořízky a obrazového doprovodu, který vizuálně rozšiřuje temný a znepokojivý svět románu.

Alchemised patří mezi vysoko hodnocené a zároveň masově čtené tituly, což potvrzuje jeho status jednoho z nejvýraznějších fantasy debutů posledních let. Na platformě Goodreads má více než 226 000 hodnocení a počet recenzí/komentářů přesahuje 44 000. Drží průměr 4,3 až 4,4 hvězdičky při stovkách tisíc čtenářů, což je nadstandardně pozitivní ohlas. 

SenLinYu vyrůstali·y na severozápadě Severní Ameriky a vystudovali·y klasické liberální vědy a kulturu. S psaním začali·y na telefonu v aplikaci pro poznámky, když děti spaly. Jejich kompletní online tvorba dosáhla více než dvaceti milionů jednotlivých stáhnutí a byla přeložena do dvaceti tří jazyků. Nyní žijí v Portlandu v Oregonu se svou rodinou. Alchemised: V rukou alchymie představuje jejich první román.

Výtvarné umění je oblast, která přitahuje spoustu snobů. Také proto, že jde o obrovský byznys, říká ředitel Centra současného umění Dox Leoš Válka. | Video: Tereza Engelová
Viktor Orbán (FIDESZ) a Peter Magyar (TISZA). Koláž Aktuálně.cz.

Orbán přivedl Maďarsko k bankrotu, řekl Magyar

Vláda Viktora Orbána, který je u moci nepřetržitě 16 let, přivedla Maďarsko k bankrotu. Ve středu to podle agentury MTI prohlásil ve státem kontrolované televizní stanici M1 vítěz nedělních parlamentních voleb a pravděpodobný příští premiér Péter Magyar.

