Česko je víc než Kafka a Kundera, píše německý tisk před veletrhem ve Frankfurtu

Česká literatura je více než jen Franz Kafka, Václav Havel a Milan Kundera, píší německá média před začátkem Frankfurtského knižního veletrhu. Čestným hostem největší akce svého druhu na světě je letos právě Česko a podle německých médií se vyplatí bližší pohled na jeho současné autory.
Brány veletrhu se pro odbornou veřejnost otevřou ve středu, pro širokou veřejnost v pátek. V úterý večer bude veletrh slavnostně zahájen.
"Franz Kafka, Milan Kundera, Václav Havel - při otázce po velkých jménech české literatury rychle vytanou na mysli spisovatelé 20. století," napsal web veřejnoprávní stanice SWR. Podle něj však nadcházející knižní veletrh ukáže, že současná česká literatura je mnohem rozmanitější a nabízí více než jen své nejznámější exportní autory.
Česko je čestným hostem letošního 78. ročníku Frankfurtského knižního veletrhu. Bude se prezentovat pod heslem Země na pobřeží. "Je to geografický žert, který odkazuje na příslovečnou touhu Čechů po moři," napsal regionální web Hessenschau. Podle organizátorů české účasti z projektu Czechia 2026 odkazuje heslo na Zimní pohádku od Williama Shakespeara. Anglický dramatik v ní umístil Bohemii, tedy Čechy, na mořské pobřeží. Podle SWR se zvolené heslo "skvěle hodí k české literatuře, v níž mají absurdní a fantastické prvky dlouhou tradici".
Hessenschau dále napsal, že Česko bude prezentovat na veletrhu "moře literatury". Na čteních a besedách vystoupí 75 českých spisovatelek a spisovatelů. Web vybral Jaroslava Rudiše, Doru Kaprálovou či Marka Torčíka. Zájemce o literaturu vybízí, aby pozornost upřeli hlavně na mladé autory z Česka. List Süddeutsche Zeitung láká své čtenáře do Frankfurtu na Jáchyma Topola či Alici Horáčkovou, kteří podle něj "s vtipem a vytrvalostí boří stará tabu".
Podle webu veřejnoprávní stanice ARD Tagesschau vědí Němci o svém východním sousedovi relativně málo, i když má Německo s Českem nejdelší hranici. "Vystoupení čestného hosta na Frankfurtském knižním veletrhu by to mohlo změnit - a to nejen na poli literatury," napsal web. Připomíná české "exportní šlágry", jako jsou pivo či Krteček, ale píše také o tom, že i v Česku je nyní v ohrožení řada demokratických svobod. "Plány ministra kultury Oty Klempíře, který chce snížit rozpočet veřejných knihoven nebo prosadit státem kontrolovanou podporu filmu, čelí ostré kritice. I při Frankfurtském knižním veletrhu by mohl hrát protest české kulturní scény proti pražské vládě roli," napsal web ARD.
Podle listu Frankfurter Rundschau nepřijíždí Česko do Frankfurtu, aby představilo své klasiky, jako jsou Hašek, Kafka či Havel. Přiváží soudobé autory, kteří se však "až nápadně často zabývají otázkou, jak dějiny dál žijí v naší současnosti". V této souvislosti připomíná například díla Radky Denemarkové či Kateřiny Tučkové.
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