Literatura

Cenu Václava Havla za lidská práva 2025 získal ukrajinský novinář Maksym Butkevyč

Kultura Kultura
před 4 hodinami
Obránce lidských práv a ukrajinský novinář Maksym Butkevyč je spoluzakladatel Centra pro lidská práva ZMINA a zpravodajského média Hromadske Radio. Přestože byl přesvědčeným pacifistou, přihlásil se v roce 2022, po začátku ruské invaze na Ukrajinu, do ukrajinských ozbrojených sil a stal se velitelem čety.
Ukrajinský novinář a lidskoprávní aktivista Maksym Butkevyč získal Cenu Václava Havla za lidská práva 2025.
Ukrajinský novinář a lidskoprávní aktivista Maksym Butkevyč získal Cenu Václava Havla za lidská práva 2025. | Foto: Knihovna Václava Havla

Byl zajat a ruskými silami odsouzen k třinácti letům vězení. Více než dva roky strávil v těžkých podmínkách, než byl v říjnu 2024 propuštěn při výměně zajatců. Zůstává silným symbolem odvahy a odolnosti v obraně spravedlnosti a svobody. 

Prezident Parlamentního shromáždění Rady Evropy Theodoros Rousopoulos během ceremoniálu ve Štrasburku při zasedání Parlamentního shromáždění připomněl, že skutečnost, že se dostali do nejužšího výběru tři novináři, není náhoda. Poslední dva roky byly podle něj pro novináře těmi nejhoršími. Kvůli probíhajícím konfliktům a zvyšujícímu se vlivu autoritářů a populistů čelili narůstajícímu počtu útoků, zadržování a mučení. Prezident Rousopoulos apeloval na okamžité propuštění dalších dvou finalistů Ceny, gruzínské novinářky Mzii Amaglobeliové a ázerbájdžánského novináře Ulviho Hasanliho. 

Ve své děkovné řeči Maksym Butkevyč vyjádřil naději, že všichni novináři drženi v ruském zajetí budou brzy volní. Varoval, že lidská práva nejsou samozřejmostí, že musí být ceněna a ochraňována. 

Související

Známe finalisty Ceny Václava Havla za lidská práva 2025

Václav Havel

Na počest vítěze Ceny uspořádá Knihovna Václava Havla ve středu 1. října v Praze v Technologickém centru UMPRUM mezinárodní konferenci. Hlavní téma nese název Umělci v nesvobodě. Ukrajinský novinář Maksym Butkevyč se konference zúčastní osobně, místo finalistky Ceny Václava Havla za lidská práva vězněné Mzii Amaglobeliové přijede její zástupkyně v nezávislém médiu Batumelebi Tamar Rukhadzeová a vězněného ázerbájdžánského novináře Ulviho Hasanliho zastoupí Najmin Kamilsoy. 

Na konferenci vystoupí mezi čestnými hosty běloruský spisovatel a novinář Saša Filipenko, ruská umělkyně Alexandra Skočilenková, výtvarnice a novinářka Samantha Jirónová z Nikaraguy a také ázerbajdžánský rapper a aktivista Jamal Ali, všichni žijící v exilu. Na konferenci je možné se stále bezplatně zaregistrovat ZDE. 

 
Mohlo by vás zajímat

Kvíz: Čapek, nebo Mornštajnová? Vyzkoušejte si, jak se vyznáte v české literatuře

Kvíz: Čapek, nebo Mornštajnová? Vyzkoušejte si, jak se vyznáte v české literatuře
Infografika

Česká knihkupectví prodávají stále méně knih. Nejvíc se teď kupuje novinka od Browna

Česká knihkupectví prodávají stále méně knih. Nejvíc se teď kupuje novinka od Browna

Projděte se Prahou po stopách knihy Dana Browna. Chystají se další trasy s průvodci

Projděte se Prahou po stopách knihy Dana Browna. Chystají se další trasy s průvodci

Pražská městská knihovna začala tvořit audioknihy pomocí umělé inteligence

Pražská městská knihovna začala tvořit audioknihy pomocí umělé inteligence
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Knihovna Václava Havla aktivista lidská práva Ukrajina novinář

Právě se děje

před 39 minutami
Nudný fotbal bez gólů? Nevadí, nad hlavami vám přistává obří airbus

Nudný fotbal bez gólů? Nevadí, nad hlavami vám přistává obří airbus

Fotbal bez šancí fanouškům týmu Windsor & Eton nemusí vadit. Diváci si krátili čas sledováním letadel mířících na Heathrow.
před 51 minutami
V Česku může být až 220 tisíc nadaných dětí. Víme jen o dvou procentech z nich

V Česku může být až 220 tisíc nadaných dětí. Víme jen o dvou procentech z nich

Rodiče nadaných dětí by primárně měli myslet na to, aby jejich dítě bylo v tom, co dělá, šťastné.
před 1 hodinou
Cibulková byla odvolána z vedení Violy. Správní radě vadí nedostatky v komunikaci

Cibulková byla odvolána z vedení Violy. Správní radě vadí nedostatky v komunikaci

Odvolání šéfky Violy už minulý týden označila šéfredaktorka Divadelních novin Jana Machalická v komentáři za nepřijatelné.
před 1 hodinou

Láska nebeská visí nad propastí: svatby na novém nejvyšším mostě světa

Láska nebeská visí nad propastí: svatby na novém nejvyšším mostě světa
Prohlédnout si 11 fotografií
Novomanželé si nechávají zvěčnit svoji radost u nejvyššího mostu světa. Přímo zde byl otevřen i svatební úřad, kde páry začínají své společné životní pouto nad propastí obrovského kaňonu.
Pohled shora ukazuje silniční provoz na mostě, který výrazně usnadnil dopravu v hornaté a dříve špatně dostupné oblasti, čímž podpořil nejen rozvoj místního hospodářství, ale i zlepšení kvality života.
před 1 hodinou
"Nikdy to nebylo naše." Nizozemsko navrátí Indonésii kosti Jávského člověka

"Nikdy to nebylo naše." Nizozemsko navrátí Indonésii kosti Jávského člověka

Nizozemsko vyhoví žádosti své bývalé kolonie o navrácení historických artefaktů.
před 1 hodinou
Politická šikana: Babiš vsadil na nečekanou taktiku, KDU-ČSL má trumf a Fiala se pere
39:08

Politická šikana: Babiš vsadil na nečekanou taktiku, KDU-ČSL má trumf a Fiala se pere

Televizní debaty ukazují, kdo tahá za kratší konec. Poslechněte si nejnovější díl podcastu Politická šikana a dozvíte se, v čem je jiná kampaň ANO.
Aktualizováno před 2 hodinami
Přestaňte scrollovat, všeho nechte, to je snad ilegální. Svět sportu šílí z Alcaraze

Přestaňte scrollovat, všeho nechte, to je snad ilegální. Svět sportu šílí z Alcaraze

"Byl to nejlepší poslední game, který jsem kdy odehrál," prohlásil Carlos Alcaraz v japonském Tokiu.
Další zprávy