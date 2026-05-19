Cenu Jiřího Ortena si letos odnesla Nela Bártová za sbírku Házeliště granátů

Vítězkou literární Ceny Jiřího Ortena určené mladým autorů prozaických či básnických děl ve věku do 30 let se stala Nela Bártová za sbírku Házeliště granátů. Autorka v ní podle poroty rozehrává něco, co české poezii chybělo - rozmáchlost, ukecanost a neurvalost, která je zároveň kompaktní a kultivovaná.
Odborná porota ve 39. ročníku vybírala z 29 přihlášených titulů. Slavnostní vyhlášení a krátké autorské čtení všech nominovaných se v úterý uskutečnilo v pražské Čítárně Unijazzu.
Porota na Cenu Jiřího Ortena dále nominovala básně v próze Darii Gordovy s názvem Formaldehyd a novelu Martina Kanaloše Já, Tran a všechno ostatní.
Házeliště granátů navazuje na předchozí sbírku Bártové z roku 2021 s názvem Na konci chodby je ráno, která byla nominována na cenu Magnesia Litera v kategorii debut roku. "Přestože Házeliště granátů může vybízet ke srovnání s literární tradicí undergroundu, jde o sbírku suverénně současnou. Takovou, která i po letech dokáže přinést odpověď na otázku: Jak vypadal život roce 2025? Podle všeho ne moc příznivě, ale našla se autorka, která o tom dokázala podat přesnou a originální zprávu," uvedla v laudatiu porotkyně a laureátka Ceny Jiřího Ortena 2015 Alžběta Stančáková.
Bártová vystudovala sochařství na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Akademii výtvarných umění v Praze. Pracuje převážně se sklem. Publikovala na několika literárních webech, v časopisech, antologiích a v ostravském nakladatelství Bílý Vigvam. V Házelišti granátů podobně jako v předchozí knize Na konci chodby je ráno básně rozdělila do cyklů, z nichž každý má nějakou tematickou definici.
"Není to 'jen' kniha – vzadu je stránka s QR kódem a ta odkazuje na můj Soundcloud, kde je sedmiminutová zvuková krajina, ve které jsem zmixovala terénní nahrávky z cest, ze kterých vzešel oddíl 'něco v dálce na obrysu'. Na tomto lze vidět, jak přistupuji k tvorbě celkově – všechna média jsou u mě přirozeně propojená. Psaní mi prorůstá naprosto vším, přemýšlím komplexně, protože nic z toho, co dělám, nefunguje samo o sobě," uvedla Bártová.
Cena Jiřího Ortena se uděluje od roku 1987. Od roku 2009 ocenění organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Mezi laureáty patří třeba spisovatelé Michal Viewegh nebo Tereza Boučková. Cena je letos spojena s prémií 70 000 korun pro vítěze, částkou 15 000 korun byli odměněni dva další nominovaní. Vítězem loňského ročníku se stal básník Lubomír Tichý za debutovou sbírku Místní.
Donald Trump dál zaplavuje svou sociální síť Truth Social bizarními AI obrázky. Mezi posledními příspěvky vyčnívá především ten, na kterém americký prezident v doprovodu vojáků vede spoutaného mimozemšťana.
Nejméně dvě oběti si vyžádal noční nálet ruských dronů na Charkov a okolí druhého největšího ukrajinského města, uvedla ukrajinská prokuratura. Dříve záchranáři informovali o jednom mrtvém a šesti zraněných. Jednoho mrtvého a dva raněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska.
Podnikatel Zdeněk Bakala přestane od příštího roku sponzorovat Knihovnu Václava Havla. Nesouhlasí s tím, jak ji řídí ekonom Tomáš Sedláček. Skončit chce k začátku září i celý sedmnáctičlenný tým instituce, uvedl server Seznam Zprávy. Sedláček, který knihovnu vede od loňského března, nechtěl situaci podrobně komentovat.
S blížícím se summitem NATO v Turecku roste napětí, jestli na toto zásadní mezinárodní jednání vláda Andreje Babiše „pustí“ prezidenta Petra Pavla, který naznačuje, že by se jinak obrátil na Ústavní soud. Jak by tento soud rozhodl, není jasné, leccos ale naznačila bývalá členka Ústavního soudu Ivana Janů. Ta zároveň vzpomněla i exprezidenta Miloše Zemana.
Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění by opět mohli být také třeba spisovatel Milan Kundera, někdejší ministři zahraničí Jaroslav Šedivý a obrany Luboš Dobrovský či bývalý diplomat a politik Michael Žantovský.