Cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis získala kniha Kubánské tango v rytmu blues

Cestopisem roku se stala kniha Kubánské tango v rytmu blues novináře Eduarda Freislera, který ukazuje Kubu nejen jako diktaturu, ale i jako srdečnou zemi. Laureáta pořadatelé oznámili ve středu v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Rozhodovala o něm jedenáctičlenná odborná porota, které předseda spisovatel Miloň Čepelka.
Autorovi vítězného cestopisu se podle poroty podařilo zachytit melancholický rytmus života na ostrově, kde se radost z tance a hudby mísí s každodenním bojem o přežití a všudypřítomným nedostatkem.
"Dílo je cenné svou nekompromisní autenticitou a schopností nahlédnout pod naleštěný povrch karibského socialismu. Je to zpráva o stavu jedné země, která čtenáře nutí k zamyšlení ještě dlouho po dočtení poslední stránky. Freisler nepíše jako cizinec pozorující exotično z dálky, ale jako vnímavý svědek, jenž skrze osobní příběhy obyčejných Kubánců skládá fascinující i mrazivou mozaiku země uvízlé v čase," uvedla porota.
Vítěz 8. ročníku soutěže získal zájezd do Norska a Cenu Hanzelky a Zikmunda v podobě originálního džbánu s motivy z cest slavných cestovatelů z dílny výtvarnice Lucie Suché.
V kategorii Cestopisná fotografie roku zvítězila orientalistka Lenka Hrabalová se snímkem Sprcha, která byla také v literární soutěži s knihou Neúrodný půlměsíc. Cenu za cestovatelský audiopočin převzal z rukou šéfredaktora Radiožurnálu Ondřeje Suchana experimentální archeolog Pavel Pavel za zachycení a uchování nahrávek experimentu se sochami Moai na Velikonočním ostrově před 40 lety. Nejpůjčovanějším cestopisem v knihovnách se staly Prázdniny v Evropě cestovatele a spisovatele Ladislava Zibury.
Součástí předávání cen bylo vystoupení hudebnice Markéty Irglové. Rodačka z Valašského Meziříčí, která už 13 let žije a tvoří na Islandu, vítězi věnovala svoje album Where You Belong. Datum vyhlášení cen pořadatelé záměrně stanovili na 22. dubna, tedy den, kdy cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund vyráželi na obě své cesty v roce 1947 a 1959.
Vyhlášení cestopisu roku je součástí cestovatelského festivalu Neznámá země, který se koná do 29. dubna ve Zlíně.
Dvojice Hanzelka-Zikmund, která společně navštívila přes 80 zemí, ve světě proslavila bývalé Československo a vozy Tatra a mimo jiné dojednala i zakázky pro československý průmysl. Celoživotní přátele neodloučilo ani 20 let nemilosti komunistického režimu, rozdělila je až smrt Hanzelky v roce 2003. Zikmund zemřel před pěti lety ve věku 102 let. S Hanzelkou natočili čtyři celovečerní a 147 dokumentárních filmů a napsali kolem 20 knih, vydaných v celkovém nákladu více než 6,5 milionu výtisků.
