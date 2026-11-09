Celková záležitost není kniha pro každého. Na oplátku nabízí velmi osvěžující zážitek

V nakladatelstvím Větrné mlýny letos v září vyšel literární debut novináře Jana Bartáčka s názvem Celková záležitost. Stejně jako v ilustraci na obálce knihy se i v autorových textech (povídkách a básních) potkává tíseň ze života s humorem a téměř surrealistická imaginace s mrazením v zádech.
Autor se ve své knize evidentně netouží spokojit s běžným popisem světa, ale obrací ho naruby. Rozbíjí jeho logiku a nabízí čtenáři realitu, v níž se absurdita s každodenností proplétají tak těsně, že lze jen obtížně rozlišit jejich hranice. Ale ono vlastně není ani třeba.
V reálných kulisách se zcela bez varování objevují někdy hravé, jindy třeba i morbidní obrazy a představy. V povídce Flakonky (ne)svobody si tak čteme o tom, jak lidé voní po svobodě či závislosti, v Lásce na první mávnutí zase o ochočeném motýlovi, v Brain Hot Chilli Peppers nám autor „servíruje“ mozek marinovaný v chilli, aby to hlavnímu hrdinovi „víc pálilo“, a v próze Člověk může zabíjet jsme svědky řádění magického fixu zanechávajícího na zadečcích novorozeňat filozofický vzkaz.
Zvláštní roli v knize hrají perokresby autorova otce Ivana Bartáčka, které vznikly v šedesátých letech 20. století a až do vydání Celkové záležitosti nebyly nikde veřejně vystavovány. S texty syna Jana se velmi dobře doplňují, sdílejí podobnou imaginaci: fantaskní, surrealistickou, místy groteskní a jindy něžně melancholickou.
Krátké prózy a básně vznikaly v různých obdobích autorova života (někdy jsou od sebe vzdálené i několik desetiletí), přesto v knize působí jako jednotně laděný celek. Jan Bartáček pracuje s fantazií, paradoxy, symboly a popkulturními odkazy. Výsledkem je pak podivuhodný svět s vlastními pravidly. Absurdní situace – muž, který rodí vlastní dítě, nebo mozek naložený v chilli – tu ale neslouží jen jako efektní rekvizita. Autor v nich hledá to, co v běžném životě možná potlačujeme nebo přehlížíme. A podobně pracuje i s jazykem: novotvary, nečekané metafory, slovní hříčky a asociace, které čtenáře nutí k pozornému čtení, nejsou nahodilým slovním ohňostrojem, nýbrž promyšlenou hrou.
V knize nechybí ani humor, ovšem pod groteskními situacemi se velmi často skrývá existenciální nejistota. Opojení krásou života a úzkost tu mají k sobě velmi blízko, stejně jako v básni Na podlaze moře: „Dál hlubinami kráčet a kochat se tou krásou, která občas děsí.“
Celková záležitost není kniha pro každého. Vyžaduje ochotu hrát si, přemýšlet, tolerovat čtenářskou nejistotu, a především chuť číst pomalu. Na oplátku pak poskytne neotřelé úhly pohledu na věci, o kterých jsme si mysleli, že je známe, a to je velmi osvěžující.
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