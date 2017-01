Britskou cenu Costa za nejlepší román dostal podruhé irský spisovatel Barry

před 1 hodinou

Britskou literární cenu Costa za nejlepší román roku dostal už podruhé irský spisovatel Sebastian Barry. Tentokrát za knihu Days Without End (Nekonečné dny), která pojednává o životě Američanů v polovině 19. století. V úterý byli vyhlášeni vítězové v jednotlivých kategoriích, celkový vítěz bude vyhlášen 31. ledna. Jednašedesátiletý Barry cenu poprvé vyhrál v roce 2008 za knihu The Secret Scripture (Tajný spis) o osudu stoleté ženy žijící v útulku v Irsku. Její příběh v knize proplétá s irskou historií. Cenu za románový debut získal Angličan Francis Spufford za historický román Golden Hill (Zlatý vrch) z New Yorku 18. století.

autor: ČTK