Britská královna Camilla se v mládí ubránila napadení, kniha odhaluje bizarní způsob

ČTK ČTK
před 9 hodinami
Britská královna Camilla se v mládí ubránila napadení, útočníka se jí podařilo zneškodnit botou. Podle britských médií to odhalila nová kniha Power and the Palace (Moc a Palác) bývalého zpravodaje britského listu The Times pro záležitosti královské rodiny Valentina Lowa.
Královna Camilla.
Královna Camilla. | Foto: Reuters

Kniha, která nyní vychází na pokračování v novinách The Sunday Times, uvádí, že na současnou královnu v jejích 16 nebo 17 letech zaútočil ve vlaku muž. Podle knihy se jí nevhodně dotýkal, na což Camilla reagovala tím, že si sundala botu a udeřila ho. Po příjezdu vlaku do Londýna incident nahlásila a muže zatkla policie.

Camilla podle knihy vyprávěla o napadení v roce 2008 bývalému britskému premiérovi Borisi Johnsonovi, který byl v té době starostou Londýna. Buckinghamský palác k této zprávě nevydal žádné oficiální prohlášení. Odhalení této události přitáhlo podle agentury AP značnou pozornost britských médií.

Královna se v posledních letech věnuje podpoře obětí domácího násilí, sexuálních útoků a znásilnění. Je patronkou charity SafeLives pomáhající obětem domácího násilí a vyjádřila například v osobním dopise podporu Gisèle Pelicotové, jejíhož muže letos soud poslal na 20 let do vězení kvůli tomu, že svou manželku s ostatními muži desítky let znásilňoval.

Deník The Sunday Times už dříve zveřejnil jinou část knihy, která v celku vyjde na konci měsíce. Podle ní byla někdejší britská královna Alžběta II. zastánkyní setrvání Británie v Evropské unii. Low v knize přináší informace také o současném králi Karlu III. a jeho nejstarším synovi princi Williamovi.

 
literatura kultura Obsah královská rodina útok útočník kniha

