Británie stahuje z trhu knihy Sally Rooneyové kvůli její podpoře Palestine Action

V Británii se přestanou prodávat knihy irské spisovatelky Sally Rooneyové kvůli jejímu záměru použít výnosy z jejich prodeje na podporu propalestinské skupiny Palestine Action, kterou Londýn loni zakázal jako teroristickou organizaci. Autorka i její nakladatelství Faber to oznámily ve středu.
Faber uvedl, že mu britské zákony neumožňují předávat Rooneyové její příjmy z prodeje knih v Británii, a proto se s autorkou dohodl, že její díla nebude v Británii dál dodávat v žádné podobě. Jinde se budou prodávat dál. Informovaly o tom agentury Reuters a AP.
"Prodávat dílo spisovatele a nemoci mu předávat výnosy je pro nakladatele nepřijatelná situace," uvedl Faber v prohlášení. Rooneyová podotkla, že nakladatel rozhodl s jejím plným souhlasem. "Snažila jsem se být vůči veřejnosti upřímná ohledně svých názorů a záměrů a jsem plně připravena přijmout následky," uvedla spisovatelka.
Pětatřicetiletá autorka bestsellerů Normální lidi a Rozhovory s přáteli je i po zákazu hnutí jeho hlasitou podporovatelkou. Loni v srpnu napsala: "I já podporuji Palestine Action. Pokud se tím podle britského práva stávám 'podporovatelkou teroru', budiž." Výnosy z románů i honoráře za televizní adaptace chce této skupině věnovat i nadále. Rooneyová už dříve připustila, že její záměry mohou vést ke stažení knih z britského prodeje.
Britská vláda zařadila Palestine Action na seznam teroristických organizací krátce poté, co její aktivisté loni v červnu vnikli na základnu britského Královského letectva (RAF) ve střední Anglii, kde poničili dvě letadla. Hnutí tvrdí, že britská vláda je spoluviníkem izraelských válečných zločinů v Pásmu Gazy, a podnikalo také protestní akce proti britským zbrojním společnostem, které jsou podle něj napojené na izraelskou armádu. Letos v srpnu na skupinu uvalily sankce a zařadily ji na seznam teroristických organizací také Spojené státy.
Členství ve skupině či její podpora se podle britského zákona o terorismu trestá až 14 lety vězení. Na tomto základě bylo dosud zatčeno přes 3000 lidí, přes 1200 si vyslechlo obvinění, odsouzen zatím nebyl nikdo. Organizace na ochranu občanských svobod zákaz kritizují jako neodůvodněné omezení práva na protest a svobodu projevu.
Spoluzakladatelka skupiny Huda Ammoriová zákaz loni napadla a vrchní soud jí letos v únoru dal za pravdu, odvolací soud ale rozhodnutí v červnu zrušil. Příští měsíc projedná odvolání britský nejvyšší soud, přičemž soudní řízení s obviněnými jsou až do jeho rozhodnutí pozastavena.
Rooneyová celosvětově prodala miliony výtisků svých knih a patří mezi nejúspěšnější současné irské autory. O podporu Palestiny se zasazuje dlouhodobě. V roce 2021 odmítla poskytnout práva na překlad svého románu Kdepak jsi, krásný světe do hebrejštiny a v roce 2024 podepsala spolu s více než 1000 spisovateli výzvu ke kulturnímu bojkotu Izraele. Loni si v obavách ze zatčení nepřijela do Británie převzít literární ocenění, které získala za svůj čtvrtý a zatím poslední román Intermezzo.
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