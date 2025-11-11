Literatura

Porotu okouzlil úsporností. Bookerovou cenu získal spisovatel David Szalay

ČTK ČTK
před 5 hodinami
Literární Bookerovou cenu v pondělí získal kanadsko-britsko-maďarský spisovatel David Szalay za svůj román Flesh (Maso), napsaly agentury. Kniha pojednává o maďarském chlapci, který se přistěhuje se svou matkou do nového města a naváže blízký vztah se starší ženou.
Vítěz literární Bookerovy ceny kanadsko-britsko-maďarský spisovatel David Szalay během slavnostního ceremoniálu v Londýně 10. listopadu 2025.
Vítěz literární Bookerovy ceny kanadsko-britsko-maďarský spisovatel David Szalay během slavnostního ceremoniálu v Londýně 10. listopadu 2025. | Foto: Profimedia.cz

"Zamilovali jsme si úspornost jeho psaní. Líbilo se nám, jak moc toho bylo v příběhu odhaleno, aniž jsme si to sami uvědomovali," řekl při vyhlášení vítěze irský spisovatel Roddy Doyle, který byl v porotě.

Kanadsko-britsko-maďarského spisovatele vybrala porota ze 153 románů zaslaných nakladateli. V užším výběru porazil pět autorů z Británie, Indie nebo Spojených států. Za svůj román Szalay obdrží příspěvek 50 tisíc liber (přibližně 1,4 milionu Kč), finanční odměnu získá také pětice finalistů. Konkrétně jde o částku 2 500 liber (69 200 Kč), uvádí nadace na svých stránkách.

Související

Nobelova cena pro Krasznahorkaie překladatelku Kolmanovou nepřekvapila

Herscht 07769

Bookerova cena je udělována od roku 1969 a je určena pro spisovatele z Británie, Irska a zemí Britského společenství. Američanům se cena otevřela v roce 2014. Mezi její předchozí držitele patří mimo jiné Salman Rushdie, Ian McEwan nebo Margaret Atwoodová. Od roku 2005 udílí nadace také Mezinárodní Bookerovu cenu pro světové autory, kteří svou tvorbu publikovali v anglickém překladu v Británii nebo Irsku. Od roku 2027 bude nadace Bookerovy ceny udělovat také ocenění za dětskou literaturu.

 
Mohlo by vás zajímat

Hořkosladká Léta sametová. Autor bestselleru Sudetský dům vydává nový román

Hořkosladká Léta sametová. Autor bestselleru Sudetský dům vydává nový román

Zemřel dlouholetý kulturní redaktor ČRo Karel Oujezdský. Bylo mu 79 let

Zemřel dlouholetý kulturní redaktor ČRo Karel Oujezdský. Bylo mu 79 let

Poezie si podmaní česká města. Projděte se Prahou po místech spojených s básníky

Poezie si podmaní česká města. Projděte se Prahou po místech spojených s básníky

Příští stanice: Olbrachtova. Nazveme zastávku metra D po literátovi spojeném s KSČ?

Příští stanice: Olbrachtova. Nazveme zastávku metra D po literátovi spojeném s KSČ?
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Booker Prize Londýn

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Zastavení pomoci Ukrajině by bylo ještě horší než sundávání vlajek, míní prezident

ŽIVĚ
Zastavení pomoci Ukrajině by bylo ještě horší než sundávání vlajek, míní prezident

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 14 minutami
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

ŽIVĚ
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami

Exterorista v Bílém domě. Trump vítá muže, kterého Amerika kdysi chtěla mrtvého

Exterorista v Bílém domě. Trump vítá muže, kterého Amerika kdysi chtěla mrtvého
Prohlédnout si 12 fotografií
Americká vláda zrušila desetimilionovou odměnu za jeho dopadení loni v prosinci a jen před týdnem zrušila Rada bezpečnosti OSN sankce vůči němu i ministrovi vnitra Anasu Chatábovi. Následně zrušily sankce i USA a Británie a odstranily je ze seznamu "zvlášť označených globálních teroristů".
V roce 2013 ho Spojené státy označily za teroristu kvůli jeho vazbám na al-Káidu. Tehdy vystupoval pod jménem Abú Muhammad al-Džulání. Od skupiny se odtrhl v roce 2016 a upevnil svou moc na severozápadě Sýrie.
Aktualizováno před 1 hodinou
Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony trestního řízení.
před 1 hodinou
Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Start-up Stardust Solutions chce odrážet část slunečního záření zpět do vesmíru a snížit tak teplotu planety. Vědci ale před experimentem varují.
před 1 hodinou
Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

Forenzní genetik Daniel Vaněk odkrýval masové hroby ve Srebrenici. Dnes sleduje podobné obrazy z konfliktů v Gaze nebo na Ukrajině.
před 1 hodinou
ČEZ chystá poslední "výpalné" pro stát. Nechtěná daň kazí zisky, akcionáři se bouří

ČEZ chystá poslední "výpalné" pro stát. Nechtěná daň kazí zisky, akcionáři se bouří

Skupina ČEZ letos vyplatí státu na "windfall tax" až 34 miliard Kč. V příštím roce už daň z mimořádných zisků končí. Ke spokojenosti samotné firmy
Další zprávy