Porotu okouzlil úsporností. Bookerovou cenu získal spisovatel David Szalay

"Zamilovali jsme si úspornost jeho psaní. Líbilo se nám, jak moc toho bylo v příběhu odhaleno, aniž jsme si to sami uvědomovali," řekl při vyhlášení vítěze irský spisovatel Roddy Doyle, který byl v porotě.
Kanadsko-britsko-maďarského spisovatele vybrala porota ze 153 románů zaslaných nakladateli. V užším výběru porazil pět autorů z Británie, Indie nebo Spojených států. Za svůj román Szalay obdrží příspěvek 50 tisíc liber (přibližně 1,4 milionu Kč), finanční odměnu získá také pětice finalistů. Konkrétně jde o částku 2 500 liber (69 200 Kč), uvádí nadace na svých stránkách.
Bookerova cena je udělována od roku 1969 a je určena pro spisovatele z Británie, Irska a zemí Britského společenství. Američanům se cena otevřela v roce 2014. Mezi její předchozí držitele patří mimo jiné Salman Rushdie, Ian McEwan nebo Margaret Atwoodová. Od roku 2005 udílí nadace také Mezinárodní Bookerovu cenu pro světové autory, kteří svou tvorbu publikovali v anglickém překladu v Británii nebo Irsku. Od roku 2027 bude nadace Bookerovy ceny udělovat také ocenění za dětskou literaturu.