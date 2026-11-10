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Literatura

Bookerovu cenu získal John Harrison za dystopický román Konec všeho

ČTK
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Prestižní Bookerovu literární cenu dnes získal britský autor sci-fi a fantasy M.John Harrison za satirický dystopický román The End of Everything (Konec všeho), oznámili organizátoři ocenění.

Spisovatel John Harrison
Spisovatel John HarrisonFoto: The Booker Prizes
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Porota uvedla, že román je postapokalyptickou dobrodružnou výpravou za limity lidského porozumění. Podle historičky Mary Beardové, která porotě předsedala, popisuje dílo politiku dneška viděnou optikou budoucnosti a společnost procházející katastrofou, které tak docela nerozumí.

Kniha The End of Everything (Konec všeho) získala Bookerovu cenu za rok 2026.
Kniha The End of Everything (Konec všeho) získala Bookerovu cenu za rok 2026.Foto: The Booker Prizes

Harrison v románu vypráví příběh muže žijícího na pobřeží Lamanšského průlivu, který mnoho let po začátku velké krize, jež zcela změnila společnost, sbírá předměty vyplavené mořem. Jednoho dne vyloví stvoření, které může zničit vše, co znal.

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Jednaosmdesátiletý autor více než dvou desítek knih uspěl mezi pěti dalšími finalisty, k nimž patřili i vítězové z minulosti Douglas Stuart a Marlon James, kterým dávaly sázkové kanceláře větší šance na úspěch.

Bookerova cena za román v angličtině je udělována od roku 1969 a je určena pro spisovatele z Británie, Irska a zemí britského Společenství. Američanům se cena otevřela v roce 2014.

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Mezi její předchozí držitele patří mimo jiné Salman Rushdie, Ian McEwan nebo Margaret Atwoodová. Od roku 2005 udílí nadace také Mezinárodní Bookerovu cenu pro světové autory, kteří svou tvorbu publikovali v anglickém překladu v Británii nebo Irsku. Od roku 2027 bude nadace Bookerovy ceny udělovat také ocenění za dětskou literaturu.

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