Mezinárodní Bookerovu cenu může získat román o Enšpíglovi, který zažije obléhání Brna

Porota Mezinárodní Bookerovy ceny tento týden zveřejnila jména šesti autorů, kteří se dostali do užšího výběru nominovaných. Jsou mezi nimi zástupci Íránu, Argentiny, Mexika, Japonska, Německa a Nizozemska, přičemž převažují ženy. Vítěz bude znám 19. května.

Šestice knih nominovaných na letošní Mezinárodní Bookerovu cenu. | Foto: The Booker Prize

Dvě nominace obdrželi evropští autoři. Němec Daniel Kehlmann se na seznamu ocitl s románem Tyll, ve kterém ožívá postava lidového šprýmaře a kejklíře Tylla Ulenspiegela, český známého jako Enšpígla.

Autor jej však přenáší do období třicetileté války, a tak s Enšpíglem putuje po bojištích morem sužované Evropy, sleduje osudy zimního krále Fridricha Falckého, zblízka nahlíží do intrik a bojů o politickou nadvládu v Evropě nebo se účastní obléhání Brna.

Románu se v Německu prodalo přes 600 tisíc výtisků, vloni jej v překladu Michaela Půčka vydalo nakladatelství Argo. Nyní podle Tylla vzniká filmová adaptace pro Netflix.

Osmadvacetiletá Nizozemka Marieke Lucas Rijneveldová, která se identifikuje jako žena i muž, se na shortlist probojovala s knihou anglicky nazvanou The Discomfort of Evening. Vypráví o zbožné rodině, jež se musí vypořádat se smrtí jednoho ze svých dětí. Z románu se v Nizozemsku stal bestseller.

Dále je na seznamu The Enlightenment of the Greengage Tree od Íránky Šokúfe Azarové o situaci po islámské revoluci v roce 1979. Duch třináctileté dívky vypráví, jak její rodina po revoluci prchala z Teheránu.

Dvě naděje na ocenění má latinskoamerická literatura. Argentinka Gabriela Cabezónová Cámaraová byla nominována za anglický překlad své knihy The Adventures of China Iron, vyprávěné ve verších, zatímco Mexičanka Fernanda Melchorová může uspět s románem Hurricane Season plným machismu a násilí.

Východní Asii zastupuje Joko Ogawaová s knihou The Memory Police odehrávající se na autoritářsky řízeném ostrově, kde jsou lidé nuceni k zapomnění. Autorka se ptá, jak moc nás ovlivňuje síla paměti a jak nás poznamená ztráta toho, co je nám nejbližší. The Memory Police vyšla v japonštině už roku 1994, anglický překlad se objevil teprve vloni.

Finalisty vybrala porota vedená Tedem Hodgkinsonem, šéfem sekce literatury a mluveného slova londýnského komplexu kulturních institucí Southbank Centre. "Každá z nominovaných knih neúnavně znovu vynalézá známé narativy, od zakládajících mýtů po rodinný folklor, noří nás do nepříjemných a povznášejících setkání se sebou samým v době, kdy zažíváme přeměnu," shrnuje Hodgkinson.

Vítěz bude oznámen 19. května.

Mezinárodní Bookerova cena je udělována za knihu přeloženou do angličtiny a vydanou v Británii či Irsku. Poprvé byla ještě jako Man Bookerova cena ohlášena v roce 2005. Doprovází ji odměna ve výši 50 tisíc liber, v přepočtu téměř 1,6 milionu korun, která se rovným dílem rozděluje mezi autora a překladatele. Vloni cenu získal překlad románu ománské autorky Džúchy Hársíové.