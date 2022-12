Bohyně se vtělila do dívky. Rushdie zveřejnil úryvek z nového románu

Spisovatel Salman Rushdie v magazínu The New Yorker zveřejnil úryvek z nového románu Victory City, který vydá v únoru. Autor o tom informoval na Twitteru v prvním příspěvku od začátku srpna, kdy utrpěl vážná zranění poté, co jej při vystoupení v USA pobodal útočník. Rushdie knihu dokončil ještě před napadením. Z toho se stále zotavuje.

Úryvek nazvaný A Sackful of Seeds, v překladu Pytel semínek, má podle agentury AFP navnadit čtenáře na výpravný příběh. Začíná ve 14. století v Indii a rekapituluje 250 let dějin fiktivního města Bisnaga. Podle nakladatelství Penguin Random House jde o ságu pojednávající o lásce, dobrodružství a mýtu. Vypráví o zrodu a pádu jedné metropole i hrnčířově dceři jménem Pampa Kampana, jejíž matka se s dalšími vesničankami sebeupálila poté, co jejich muži prohráli bitvu. V tu chvíli začne ústy devítileté dívky promlouvat hinduistická bohyně Párvatí, manželka boha Šivy. Jeho první žena Satí se dle mytologie upálila. Související Neustupovat zlu, nebát se. Atentát na Salmana Rushdieho je útokem na svobodu slova "Z krve a ohně vzejdou život a síla. Na tomto místě vyroste velké město, div světa, a jeho říše přetrvá více než dvě století. A ty," obrací se románová bohyně k Pampě, "ty budeš bojovat za to, aby už se žádné ženy nemusely sebeupalovat, aby se k nim muži začali chovat jinak, a budeš žít akorát dost dlouho na to, abys viděla, jaké tvé úsilí přineslo plody, a také jak přišlo nazmar," prorokuje bohyně. Úryvek je dostupný online, objeví se také v tištěné verzi magazínu, jež na stánky dorazí 12. prosince. Na Twitteru k němu autor nepřidal žádný komentář reflektující to, co se mu přihodilo. "První ukázka z Victory City dnes vyšla v New Yorkeru," napsal pouze. Pětasedmdesátiletý Salman Rushdie se narodil v Indii, od mládí však žil v Británii a má americké občanství. Jméno držitele Bookerovy ceny za román Děti půlnoci se stalo symbolem boje za svobodu projevu poté, co íránský duchovní vůdce Rúholláh Chomejní roku 1989 vydal pokyn k zabití Rushdieho za román Satanské verše. Část muslimů považuje tuto knihu za urážku islámu a spisovatel kvůli své tvorbě léta dostával výhrůžky smrtí. Související Rushdie přežije. Ztratil však oko a možnost hýbat jednou rukou, potvrdil agent Letos 12. srpna jej při vystoupení v městečku Chautauqua pobodal americký muslim s libanonskými kořeny. Rushdie měl bodné rány na krku a na břiše, byl dlouho v nemocnici a kvůli poškození nervů dosud nemůže používat jednu ruku a nevidí na jedno oko, uvedl v říjnu jeho agent. "Byla by chyba myslet si, že atentát na slavného romanopisce se netýká také ostatních. Přeneseně je věcí celého západního světa," napsalo po incidentu Aktuálně.cz, podle nějž útok mířil na "svobodu tisku, slova, uměleckého vyjádření, svobodu všeho druhu". Rushdieho díla v češtině vydává nakladatelství Paseka. To v překladu Dominiky Křesťanové čerstvě zveřejnilo román Quijote. Za odvážné převyprávění klasického příběhu od Miguela de Cervantese y Saavedry a současně svéráznou reflexi televizní kultury byl Rushdie roku 2019 nominován na Bookerovu cenu. "V barvitém, pro autora typickém literárním kaleidoskopu ožívají témata, jako je rasismus, závislost na opiátech či dvousečné působení populární kultury," uvádí nakladatelství.