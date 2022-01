Blíží se Hrabalovo výročí. Jeho chatu v Kersku poprvé navštíví veřejnost

Chatu Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku, kterou koncem loňského roku koupil Středočeský kraj, bude moci 5. února od 10 do 16 hodin mimořádně navštívit veřejnost.

Objekt, kde spisovatel žil a tvořil, má být zpřístupněn u příležitosti 25. výročí Hrabalova úmrtí. To připadá na 3. února. Hrabal ve věku 82 let zemřel na následky pádu z okna v pátém patře ortopedické kliniky nemocnice, kde se léčil.

Dodnes je v očích veřejnosti spojený s chatou v Kersku. "Lidé budou možná zklamaní, jak to tam nyní vypadá," varuje Jan Vinduška, ředitel Polabského muzea, které se má podílet na přípravě expozice o spisovateli. "Skutečně je to ve stavu, v jakém to opustili původní majitelé, navíc k reálnému předání došlo teprve před několika dny," dodává.

Od Hrabalovy smrti objekt chátral, předchozí majitelé jej udržovali minimálně. Až na příští rok kraj plánuje úpravy, které mají chatu co nejvíce navrátit podobě, v jaké byla za spisovatelova života.

Na přípravě a provozu expozice, plánované na rok 2024, se kromě Polabského muzea bude podílet Památník národního písemnictví. K vidění by měly být předměty z Hrabalovy pozůstalosti, počítá se také s využitím takzvané rozšířené reality. Na pozemku vznikne i nový objekt se zázemím pro návštěvníky.

Vlastivědné muzeum v Nymburce, jež je součástí Polabského muzea, dlouhodobě spravuje Hrabalovu stálou expozici. Část z ní, zejména předměty pocházející z chaty, bude přemístěna do původních prostor v Kersku. Mezi vystavenými exponáty by mohly být například Hrabalovy psací stroje, akumulační kamna nebo jízdní kolo.

Středočeský kraj chatu koupil za 9,9 milionu korun. Vyjednáváním se mu podařilo snížit původní cenu téměř z 12 milionů, jež majitelé přes inzerát žádali loni v červenci.

Lesní osada Kersko nemá ulice, nýbrž aleje. Spisovatelova chata se nachází v aleji č. 30, která dnes nese jeho jméno, stejně jako nedaleká autobusová zastávka, u které symbolicky čekají dřevěné sochy autorových oblíbených koček.

Chatu v Kersku koupili manželé Hrabalovi v roce 1965. Protože neměli děti, literát ji odkázal sousedům, kteří se o objekt poslední léta starali. Život a dílo Bohumila Hrabala v Kersku každoročně připomíná akce Hrabalovo Kersko, na níž se scházejí spisovatelovi přátelé, sousedé a čtenáři.

Zpřístupnění chaty první únorovou sobotu je součástí pietní akce 25 let bez Hrabala. Pořádá ji Klub čtenářů Bohumila Hrabala.