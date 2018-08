Clinton prodal přes milion výtisků špionážního románu, ještě letos vyjde v českém překladu

Bývalý americký prezident Bill Clinton prodal už přes milion výtisků špionážního románu The President is Missing, který napsal spolu s Jamesem Pattersonem. V listopadu český překlad knihy vydá Euromedia.

Z bývalého amerického prezidenta Billa Clintona se stal bestsellerista. Jeho špionážního románu nazvaného The President is Missing, který napsal spolu s autorem thrillerů Jamesem Pattersonem, už se v USA od červnového vydání prodalo přes milion výtisků, informuje agentura AP.

Podle společnosti NPD BookScan, která mapuje zhruba 85 procent amerického trhu s tištěnými tituly, je The President is Missing jednoznačně nejprodávanější prózou roku. Jako jediná se také dostala do tabulky deseti nejprodávanějších titulů, kde jinak převažuje literatura faktu.

"Během léta, v němž bodovaly především nebeletristické tituly, se tomuto románu nesmírně dařilo," uvádí ve společném vyjádření nakladatelství Alfred A. Knopf a Little Brown and Company, která knihu vydala.

V českém překladu by titul The President is Missing měla ještě letos publikovat Euromedia, datum vydání je zatím stanoveno na 1. listopadu.

Kritické ohlasy na román byly rozporuplné, knize však pomohlo, že si o ní čtenáři vzájemně dali vědět, míní nakladatelé.

Podle agentury AP k úspěchu knihy přispěla také současná politická situace v USA. Román vypráví o potenciálně zničujícím kybernetickém útoku, který oslabí tajnou službu a ohrozí současného amerického prezidenta.

Anotace románu "Prezident Spojených států amerických zmizel. Svět je v šoku. Možný důvod je ale mnohem horší, než si kdo kdy dovedl představit - Americe hrozí útok nevídaného rozsahu a Washington sevře strach a nejistota. Šeptá se o kyberteroru a zrádci v kabinetu. A pak se první muž západního světa sám stane hlavním podezřelým a slehne se po něm zem," stojí v anotaci českého překladu románu The President is Missing.

Kyberútoky jsou v současnosti jedním z nejdiskutovanějších témat americké politiky. Šéf amerických tajných služeb Dan Coats v polovině minulého měsíce varoval, že další kybernetické útoky vůči USA jsou na spadnutí a že jednoznačně nejagresivnější zahraniční mocností, která se o ně pokouší, je Rusko.

Bill Clinton už v minulosti dosáhl milionových prodejů se svým životopisem nazvaným Můj život, kromě toho publikoval třeba titul Dárcovství, zaměřený na mecenášství. Nyní se bývalý americký prezident mimořádně stal autorem, jenž prodal přes milion výtisků v kategoriích literatura faktu i krásná literatura.

The President is Missing je navíc historicky vůbec prvním vydaným thrillerem z pera žijící americké hlavy státu.

Pod knihou je vedle Clintona podepsán James Patterson, autor bestsellerových titulů pro děti a také thrillerů, které bývají překládány do češtiny - v tuzemsku je vydává nakladatelství Alpress. Celosvětově se již prodalo přes 300 milionů výtisků Pattersonových děl.

Podle románu The President is Missing se televize Showtime chystá natočit televizní seriál.