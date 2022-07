Biden chce zabránit fúzi nakladatelství. Jako svědka předvolá Stephena Kinga

Populární hororový spisovatel Stephen King bude svědčit v procesu, jenž rozhodne o podobě knižního trhu v USA. Americké ministerstvo spravedlnosti zažalovalo nakladatelský dům Penguin Random House a snaží se zabránit jeho fúzi s dosud konkurenčním Simon & Schuster. Pokud soud spojení povolí, z takzvané velké pětky amerických nakladatelů zbude velká čtyřka, píše agentura AP.

Proces začne toto pondělí u federálního soudu ve Washingtonu a potrvá do 19. srpna. Obžaloba dostane 38 hodin, obhajoba 34 hodin, rozsudek by měl padnout v listopadu, doplňuje web Publishers Weekly.

Do velké pětky amerických nakladatelů patří ještě firmy Hachette, HarperCollins plus Macmillan. Společně s Penguin Random House a Simon & Schuster ovládají přes 90 procent trhu.

Německá mediální skupina Bertelsmann, jež vlastní Penguin Random House, předloni oznámila, že od konglomerátu ViacomCBS koupí Simon & Schuster za 2,17 miliardy dolarů, v přepočtu 52,2 miliardy korun. Podle ní budou ze spojení obou firem těžit čtenáři, knihkupci i autoři.

S tím ale nesouhlasí vláda prezidenta Joea Bidena z Demokratické strany, která proto Penguin Random House zažalovala. Podle ní plánované spojení porušuje pravidla hospodářské soutěže a firmě zajistí dominantní postavení na trhu. "Penguin Random House se stane široko daleko největším nakladatelem v USA a získá neúměrný vliv nad tím, co vychází a jak jsou autoři odměňováni," stojí v žalobě.

Ministerstvo se obává, že firma začne vyplácet nižší zálohy spisovatelům, sníží kvalitu služeb a zúží nabídku titulů pro čtenáře. Jako jednoho ze svědků vláda k federálnímu soudu předvolá bestsellerového spisovatele Stephena Kinga, jenž vydává u Simon & Schuster. Jeho výpověď k jinak odbornému sporu přitáhne pozornost širší veřejnosti, upozorňuje agentura AP.

Podle další agentury Bloomberg má pětasedmdesátiletý King, autor děl Carrie nebo Osvícení, vylíčit, jak přesně nakladatelé kupují práva na očekávané bestsellery, a sdělit svůj názor na plánované převzetí. "Jen v roce 2020 nakladatelé v USA vyplatili spisovatelům přes miliardu dolarů na zálohách. Spisovatelé jsou na těchto příjmech závislí," zdůrazňuje žaloba.

Obavy z monopolizace trhu, kde by jeden největší hráč diktoval podmínky všem ostatním, vyslovily také profesní organizace jako Asociace amerických knihkupců nebo The Authors Guild.

Obě firmy mají podepsané smlouvy se spoustou úspěšných autorů, jejichž díla vydávají v milionových nákladech. Penguin Random House zveřejňuje například knihy bývalého prezidenta Baracka Obamy a někdejší první dámy Michelle Obamové, dalšího exprezidenta Billa Clintona nebo populárních autorů Johna Grishama a Dana Browna.

Simon & Schuster pro změnu publikuje tituly někdejší prezidentské kandidátky Hillary Clintonové, novináře Boba Woodwarda nebo hudebníka Bruce Springsteena. Dříve u Simon & Schuster vydávali klasici Henry James, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway nebo Joseph Heller. Dodnes firma vydává knihy renomovaných prozaiků Johna Irvinga nebo Dona DeLilla.

Penguin Random House je momentálně co do počtu celkových prodejů jedničkou na americkém trhu, zatímco Simon & Schuster se drží na čtvrtém místě. Dosud se firmy vzájemně předháněly při získávání práv na očekávané tituly. Jejich spojení ale dle žaloby odstraní konkurenci a poškodí spotřebitele. Vznikne gigant ovládající přes 50 procent trhu, jenž se nebude muset ohlížet na ostatní, namítá ministerstvo spravedlnosti. "Toto spojení by ještě víc konsolidovalo už tak konsolidovaný trh, znovu by posilnilo největšího hráče a mohlo by vést ke vzniku kartelu," argumentuje žaloba.

Právníci firmy Penguin Random House situaci interpretují odlišně. Podle nich naopak společnost převzetím konkurenta získá předpoklady pro to, aby mohla lépe odměňovat autory. Akvizice dále otevře prostor pro úspory v produkčních, distribučních, prodejních a marketingových odděleních obou firem, díky čemuž firma sníží náklady a bude moci prodávat knihy ještě levněji. To bude výhodné pro knihkupce i čtenáře, argumentuje Penguin Random House.

"Americký knižní trh je robustní a vysoce soutěživý. Čtenářů je víc než kdy dřív a každým rokem přibývají. Nakladatelé tvrdě soupeří o to, kdo tyto čtenáře dokáže oslovit a kdo dokáže vytipovat, získat práva a vydat nejžádanější tituly. Spojení obou firem posílí konkurenceschopnost a povede k ještě většímu růstu celého trhu," namítá Penguin Random House.

Mediální konglomerát ViacomCBS, dnes známý jako Paramount Global, se rozhodl prodat nakladatelství Simon & Schuster po první vlně pandemie koronaviru, která po celém světě uzavřela knihkupectví a destabilizovala knižní trh. Firma se chce více zaměřit na internetovou a reklamní činnost. Peníze z prodeje použije na umoření dluhů, vyplácení dividend a investice, oznámila. Simon & Schuster zaměstnává kolem 1500 lidí a vydává okolo 2000 knih ročně.

Německý Bertelsmann již dříve vlastnil Random House, později od firmy Pearson přikoupil nakladatelství Penguin a roku 2013 je začal spojovat pod značkou Penguin Random House. Dnes ročně publikuje okolo 15 tisíc titulů, některé pod vlastním názvem, jiné pod značkami jako Alfred A. Knopf nebo Vintage Books.

Skupina Bertelsmann působí ve zhruba pěti desítkách zemí a kromě knih dále zahrnuje například televizní společnost RTL, vydavatelství časopisů Gruner + Jahr a hudební společnost BMG.

Vláda prezidenta Joea Bidena již dříve avizovala, že chce více regulovat korporace a technologické společnosti s monopolním postavením na trhu, jako jsou Google, Amazon, Apple či Facebook. Do vedení Federální obchodní komise, jež dohlíží na dodržování pravidel hospodářské soutěže, Biden vloni jmenoval třiatřicetiletou právničku Linu Khanovou. Ta ještě jako studentka práv na univerzitě Yale publikovala analýzu kritizující chování firmy Amazon na trhu i přístup úřadů, jež mají zajišťovat konkurenční prostředí.

Americké ministerstvo spravedlnosti se naposledy v roce 2018 žalobou pokusilo zabránit spojení telekomunikační firmy AT&T a mediální společnosti Time Warner v hodnotě více než 85 miliard dolarů. Proti fúzi se postavil i tehdejší prezidenta Donald Trump. Námitku žalobce, že spojení firem poškodí hospodářskou soutěž i spotřebitele, však soud odmítl.

Firmy AT&T a Time Warner tehdy úspěšně zastupoval právník Daniel Petrocelli, kterého si pro nynější soud s americkou vládou najal i Penguin Random House, zmiňuje časopis Vanity Fair.