Banalita zla i neochvějná lidskost. Jak se z řadových občanů stávají masoví vrazi?

Nová kniha Petra Nutila Čas vrahů vykresluje příchod chladné byrokracie smrti v průběhu 20. století, která se zvláště v Německu ujímala moci postupně, pomocí drobných kompromisů a za přihlížení mlčící většiny. Proti ní pak staví autentické příběhy těch, kteří v době absolutní temnoty odmítli prodat své svědomí.
Jak vůbec někdo mohl v Evropě 20. století tak bestiálně zabíjet své spoluobčany, ať už v Dachau, Katyni, nebo Srebrenici? Téma masového vyhlazování celých národů a společenských skupin, prováděné ve jménu vypjatého nacionalismu nebo komunismu, zůstává stále živé. Zvláště o nacismu vychází ročně stovky titulů, z nichž některé se na tématu asi spíše přiživují. Jiné ale seriózně zkoumají psychologické profily, respektive psychiatrické anamnézy pachatelů (jako např. kniha Anatomie zla: Tajemství nacistických válečných zločinců, 2016), nebo se naopak věnují těm, kteří se rozhodli za cenu ztráty vlastního života ostatním pomáhat (např. Spravedliví: skutečný příběh: jak šest neznámých hrdinů zachránilo tisíce Židů před holokaustem, 2022).
Další tituly v jednom svazku vypráví o osudech zločinců i zachránců, jako třeba publikace vydaná v roce 1991 Světlo a stín: paralela života sv. Maxmiliána Maria Kolbeho a Rudolfa Hösse, velitele koncentračního tábora v Osvětimi. Do této poslední skupiny titulů patří i kniha Čas vrahů: Anatomie zla a naděje 20. století od novináře a marketéra Petra Nutila, která letos vyšla v nakladatelství Grada.
Eichmann nebo Höss proti odvážné Polce či Palachovi
Autor v ní rekapituluje osudy několika masových vrahů: například Adolf Eichmann pro něj představuje „chladnou byrokracii genocidy“, Josef Mengele „pseudovědeckou posedlost“, zmíněný Rudolf Höss slepou kázeň a Vasilij Michajlovič Blochin „rutinní profesionalitu“ poslušného popravčího v Katyni.
Proti nim pak Nutil staví světlé příklady: Polka Irena Sendlerová smrtelně riskovala, když v okupované Varšavě vyváděla židovské děti z ghetta a ukrývala je v polských rodinách; Němec August Landmesser zase odmítl zvednout ruku k nacistickému pozdravu – miloval židovskou ženu a antisemitismus nacistů neschvaloval. Dalšími autorovými hrdiny jsou Sophie Schollová z odbojové skupiny Bílá růže, ale také Jan Palach či Václav Havel.
Nutil odmítá představu, že plánovači a vykonavateli holokaustu či stalinistických masových vražd mohla být jen „monstra“ nebo „šílenci“. (Snad s výjimkou Otto Molla, krutého velitele SS v koncentračním táboře Osvětim-Březinka, který roku 1937 při nehodě utrpěl poškození čelního laloku, jehož výsledkem mohla být absence empatie a otupení citů.) Naopak vesměs zdůrazňuje situačně-společenské faktory: nebýt vzestupu nacistů, Heinrich Himmler by podle něj dost pravděpodobně žil jako farmář. A Rudolf Höss by se dal zřejmě charakterizovat jako precizní, svědomitý, pracovitý a efektivní člověk, „po němž by žraloci z dnešních korporátů nepochybně hned skočili. Ale taky se narodil ve špatné době“.
Dosti patetická, ale srozumitelná a užitečná
U mnoha svých antihrdinů ovšem autor zdůrazňuje jejich pocity odstrčenosti či neúspěchu, přičemž právě nacistické hnutí se pro ně stalo novou rodinou i životní vírou. Zcela konformně se dali do služeb ideologií, které věřily, že mohou odvrhnout tradiční morální systém a společnost vybudovat znovu, jinak a lépe. Jenže když se takto rozum oddělí od svědomí a zavrhne se předpoklad, že lidský život má cenu sám o sobě, „vznikne prostor, v němž lze ospravedlnit cokoli, od experimentů na lidech po genocidu“, namítá kriticky autor.
Současně ale ukazuje, že právě tehdy, když se svět „propadl do temnoty, se nejjasněji rozzářilo světlo lidskosti“. Hrdinství těch druhých „nebylo výjimečné proto, že by byli nadlidé – ale proto, že zůstali lidmi, když to bylo nejtěžší“. Konečné řešení toho, proč se daný člověk nakonec rozhodl přidat na „temnou“ či „světlou“ stranu, kniha ovšem nedává a těžko by vůbec mohla.
Čas vrahů je publikace dosti patetická a snad i schematická. Autor některé své postavy místy až příliš heroizuje. Třeba když tvrdí, že z popela Jana Palacha vzešel pojem „živé pochodně“, tedy „řetězce lidí, kteří se v následujících měsících upálili v různých zemích východního bloku“. Palach přitom nebyl první, jeho samého inspirovala sebeupálení vietnamských buddhistických mnichů, což ovšem jeho statečnost ani význam jeho odkazu nijak nesnižuje.
Kniha žádné převratně nové objevy nepřináší, ale užitečně a srozumitelně připomíná, že bychom měli budovat zdravou a odolnou demokratickou společnost a být ochotni její principy bránit, v čemž navazuje na dva předchozí autorovy tituly. A současně se přimlouvá, abychom si připustili, že proměna v ochotného pohůnka a efektivního vykonavatele pokynů nespravedlivého či přímo obludně vražedného režimu je „možnost, která číhá v každé době i v každém člověku“.
Kniha
Petr Nutil: Čas vrahů. Anatomie zla a naděje 20. století
Grada 2026, 224 stran
