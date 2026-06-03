„Až se vrátím, budu někdo jiný“. Konec nudných automatických odpovědí v nepřítomnosti

Oblíbený projekt Automatická odpověď přidává přes 30 nových textů či ilustrací od českých umělkyň a umělců. Chcete překvapit, pobavit nebo dojmout všechny, kdo vám budou psát e-maily během dovolené? Pak si na webu automatickaodpoved.cz můžete zdarma stáhnout originální text či obrázek, které vás omluví daleko důvtipněji, než obligátním „bohužel nejsem přítomen“.
Projekt Automatická odpověď, který již čtvrtým rokem nabízí kreativní out-of-office zprávy od předních osobností české literatury a ilustrace, i letos rozšiřuje svou nabídku. Mezi více než třicítkou autorů nechybí čerstvá držitelka Ceny Evropské unie za literaturu a ceny Magnesia Litera Dora Kaprálová, vycházející literární hvězdy Marie Škrdlíková a Martin Kanaloš nebo Ladislav Šerý (autor věty z titulku), letos nominovaný na cenu Luxor Litera.
Ilustrátorskou scénu zastupují například Kateřina Illnerová, Barbora Satranská nebo Maria Makeeva. Službu během léta využívají desetitisíce lidí měsíčně.
Za předchozí tři ročníky vzniklo více než sto děl autorů, jako jsou Jaroslav Rudiš s Jaromírem 99, Petra Soukupová, Petra Hůlová, Petr Borkovec, loňský dvojnásobný laureát Magnesia Litery Miroslav Hlaučo nebo ilustrátorky Nikola Logosová a Tereza Říčanová.
Výběr z originálních out-of-office zpráv od českých umělců:
Dora Kaprálová, spisovatelka:
Dobrý den, omluvte prosím mou nepřítomnost, která je dána především tím, že pro Vás nejsem v danou hodinu na daném místě přítomna. Je mi to skutečně líto, a uznávám, že na vině je jen a jen má nepřítomnost. Za případné komplikace se všem přítomným omlouvám. Mějte prosím současně na paměti, že i Vy můžete být kdykoliv nepřítomni například pro mě, kupříkladu v tuto chvíli. Ráda Vás tímto omlouvám. Omluvte se. Omluvme se navzájem. Zůstaňme si blízcí všemu navzdory. Se srdečnými pozdravy, Dora Kaprálová
Petra Hůlová, spisovatelka:
Na tento Váš email nemohu odpočívat, protože jsem ho nejedl/a, odbočím během několika snů. (děkujeme, že používáním internetu pracujete na zdokonalování umělé inteligence)
Kamil Bouška, básník:
Předmět: Upsss...
...tak to bylo těsné. Ale nezoufejte a počkejte si na mě! Nebo si já počkám na Vás!
Miroslav Hlaučo, spisovatel:
Vesmír vám nedopřál ten správný okamžik, ve kterém bychom mohli zaslechnout vzájemně své hlasy. Když však po pípnutí zanecháte ten svůj na záznamníku, vězte, že se neztratí v nekonečnu a dostane se mu odpovědi.
Marie Iljašenko, básnířka, překladatelka a redaktorka:
Dobrý den, omlouvám se, do xx.xx nejsem na emailu. Kde tedy jsem, když nejsem na emailu? S hejnem nad parkem, nad řekou, pod nebem, ve vzduchu, nad tramvajovou tratí? Jsem jinde, jsem jinak.
Ladislav Šerý, spisovatel, filozof a překladatel:
Nějakou dobu tady nebudu, dávám si pauzu, oraz a detox od všech povinností. Až se vrátím, budu někdo jiný, počítejte s tím.
Martin Poch, básník:
Pište, pište mi denně třeba třikrát, když na to přijde...
Bývaly doby, kdy jsme celí rozechvělí očekávali odpověď, která nás rozevře:
dopis parfémovaný nîche a nîche,
list na ručně tetovaném papíru,
Liszt s nádechem slz, pižma a šminek,
plát gravírovaný nervním courierem,
zlatý ingot, v němž ještě-tepe-inkoust,
to vše v obálce z krajky – pro romance, či ze šláře – pro desire,
pečeťené známkou od ak. mal.,
lepené vězni a žloutenkou typu C
Ale také jsme mnohem lépe uměli za vším udělat kaňku. A mlčet věcně.
Skandální oslavy. Šampioni zničili trofej, liga vyloučila celý tým
Kanadský tým oslavil historický titul způsobem, který nemá v hokeji obdoby. Zničená trofej nakonec vedla až k vyloučení ze soutěže.
Děsivý obrázek z testu dětských autosedaček: Jedna se při nárazu utrhla ze základny
První letošní test dětských autosedaček německého autoklubu ADAC a organizace Stiftung Warentest přinesl kromě pozitivních výsledků dostupných modelů i znepokojivý pohled. Autosedačka známé značky Kinderkraft pro nejmenší miminka se během simulovaného nárazu utrhla z isofixové základny a prolétla interiérem auta.
Polská kvalifikantka dál konsternuje Roland Garros. Rusce nedarovala ani set
Polská tenistka Maja Chwaliňská senzačně postoupila z kvalifikace do semifinále Roland Garros. Ve čtvrtfinále 114. hráčka světového žebříčku, která hraje v hlavní soutěži grandslamu teprve potřetí, porazila 7:6, 6:3 Rusku Annu Kalinskou. Její příští soupeřkou na pařížské antuce bude vítězka duelu mezi světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska a Ruskou Dianou Šnajderovou.
Redaktoři ČT vysílají v černém. Na protest proti vládním změnám
Stovky zaměstnanců České televize (ČT) ve středu přišly v černém oblečení před hlavní budovu na Kavčích horách vyjádřit protest proti změnám ve financování veřejnoprávních médií, které chce prosadit vládní koalice. Iniciativa Veřejnoprávně podpořená odbory svolala shromáždění symbolicky pět minut před dvanáctou hodinu.
Vzhůru k výškám. Zpěvačka Helena Vondráčková překvapila inzerátem
Snili jste někdy o tom, že se proletíte ve stylu největších hvězd českého showbyznysu? Teď máte příležitost. Zatímco většina celebrit prodává nové desky, vstupenky na koncerty nebo své životní příběhy v autobiografiích, zpěvačka a několikanásobná Zlatá slavice Helena Vondráčková posunula laťku o několik kilometrů výš. Do prodeje totiž zařadila rovnou vlastní letadlo.