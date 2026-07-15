Autor slavného románu Kdo chytá v žitě měl nálepku podivína. Kniha slaví 75 let

Doslova biblí americké mládeže 60. let 20. století se stal román Kdo chytá v žitě, který se ke čtenářům poprvé dostal 16. července 1951. Pro jeho autora Jerome Davida Salingera byl životním dílem - žádný další román již nenapsal a poslední povídky vydal v roce 1965. Knihy se celosvětově prodalo více než deset milionů výtisků, v češtině poprvé vyšla v roce 1960.
Románový svět dospívajícího Holdena Caufielda okouzlil bezprostředností, odporem k vyprázdněnému světu dospělých i černým humorem. Hlavním tématem se stala silná, přesto však jemná duše nevyrovnaného adolescenta.
Na románu Kdo chytá v žitě začal Salinger pracovat v už roce 1949. Jeho úspěch citlivého autora vykolejil - nově nabytou slávu si užíval i nenáviděl. V té době se začal zajímat o orientální nauky a stáhl se do ústraní.
Přestože byl literární celebritou a autorem úspěšných povídek, po většinu života se vyhýbal médiím a zásadně neodpovídal na telefonáty nebo dopisy od svých obdivovatelů. Mnohými byl pokládán za podivína. Řadu let žil ve skromném a odlehlém domě v americké státě New Hampshire, kde také 27. ledna 2010 ve věku 91 let zemřel.
Jeden člověk zemřel při střelbě v Praze 10. Policejní hlídky jsou na místě
Policejní hlídky ve středu dopoledne vyjely k oznámené střelbě v Herbenově ulici v Praze 10. Policie to uvedla na síti X. Při střelbě zemřel jeden člověk a další byl zraněn, policie pachatele hledá, uvedla.
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