Audioknihou roku jsou Hovory. Jde o mrazivé zpracování telefonátů Ukrajinců po invazi

Nejlepší Audioknihou roku 2025 se staly Hovory – působivé audiozpracování autentických telefonátů ukrajinských občanů po napadení jejich země ruskou armádou. Audiokniha studentky FAMU Victoriie Kralko, v níž v režii Bely Schenkové excelují přední čeští herci a herečky, se stala také Nejlepší audioknihou mimo kategorie.
Dvě odborné poroty složené z čtyřiadvaceti členů vybíraly v deseti kategoriích celkově ze 124 přihlášených titulů od 29 vydavatelů ve výroční anketě, kterou již počtrnácté pořádá Asociace vydavatelů audioknih.
Vítězství v kategorii jednohlasá četba si odnesla Flora, audiopodoba prozaického debutu Jonáše Zbořila v režii Kateřiny Višinské. Zároveň se Vasil Fridrich za načtení této audioknihy stal Nejlepším interpretem. Mezi interpretkami zvítězila stejně jako loni Jitka Ježková, tentokrát za načtení mnohovrstevnatého románu Úlice Jakuby Katalpy v režii Miloše Vrány.
Ocenění Nejlepší vícehlasá četba získala audiokniha Kremulátor v režii Petra Mančala, audiopodoba dokumentárního historického románu běloruského spisovatele Saši Filipenka. V kategorii Nejlepší dramatizace zvítězil Deník Anne Frankové, zvuková adaptace deníku Anne Frankové v režii Miroslava Bambuška. Nejlepší audioknihou pro děti a mládež se stal mysteriózní šestidílný rozhlasový seriál Kost v režii Petra Gojdy dle knižní předlohy Báry Dočkalové.
Nejlepším zvukem se pyšní v kategorii četba audioknižní adaptace Saturnina, v kategorii dramatizace pak audioknižní seriál Lyžák. Cenu posluchačů si odnesla audiokniha To byl jen vtip… - Průvodce moderní sebeobranou proti shazování, zesměšňování a manipulaci.
Asociace vydavatelů audioknih také uvedla herce a režiséra Lukáše Hlavicu do pomyslné audioknižní síně slávy udělením ocenění Cena za mimořádný přínos v oblasti audioknih a mluveného slova za rok 2025.
„Letošní ročník potvrdil, že dynamický rozvoj českého audioknižního trhu doprovází i nárůst kvality nominovaných děl. Pro odbornou porotu je proces hodnocení rok od roku náročnější, protože se zvyšuje počet titulů splňujících vysoké nároky na uměleckou i technickou úroveň,“ uvedl předseda poroty Tomáš Macháček a dodal: „Potěšujícím faktem je, že se vedle zavedených vydavatelství čím dál výrazněji prosazují i menší producenti, což napomáhá pestrosti a zdravé konkurenci v rámci celého odvětví.“
Odbornou porotu ankety tvoří nezávislí odborníci - publicisté, kritici, divadelní režiséři, pedagogové, spisovatelé a recenzenti.
Kompletní výsledky Audiokniha roku 2025:
Absolutní vítěz: Hovory (Audioteka)
Nejlepší audiokniha – jednohlasá četba: Flora (Témbr)
Nejlepší audiokniha – vícehlasá četba: Kremulátor (Témbr)
Nejlepší audiokniha – dramatizace: Deník Anne Frankové (Triáda)
Nejlepší audiokniha – mluvené slovo mimo kategorie: Hovory (Audioteka)
Nejlepší audiokniha pro děti a mládež: Kost (Radioservis)
Nejlepší interpret: Flora (Vasil Fridrich, Témbr)
Nejlepší interpretka: Úlice (Jitka Ježková, Audioteka, Host)
Nejlepší zvukový design – četba: Saturnin (Audioteka, Šulc - Švarc)
Nejlepší zvukový design – dramatizace: Lyžák (Radioservis)
Cena posluchačů: To byl jen vtip.... průvodce moderní sebeobranou (Témbr)
Cena AVA za mimořádný přínos v oblasti audioknih a mluveného slova za rok 2025: Lukáš Hlavica
"Překročil jste rychlost, zaplaťte pokutu online". Policie varuje před dalším podvodem
Policisté varují před novou vlnou podvodných SMS zpráv, v nichž se odesílatelé vydávají za policii. Snaží se příjemce přimět k zadání citlivých údajů z platební karty. Policie to uvedla na síti X. Doporučuje, aby lidé neotevírali připojený odkaz a aby SMS zprávu nahlásili svému operátorovi.
Hollywoodská fúze za 2,3 bilionu: Paramount převezme svého rivala
Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu korun). Informovaly o tom agentury. Firmy se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery dříve usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.
„Pořádný slizoun, níž už se klesnout nedá,“ urazil Trump exvelvyslance v Česku
Americký prezident Donald Trump kritizoval bývalého amerického velvyslance v Praze Normana Eisena, označil ho za slizouna.
Než si začala s expremiérem Fialou, řekla to Kupkovi. Decroix zkouší nového parťáka – influencera
I když se oba pohybují kousek od sebe už několik let, až teď to začínají dávat dohromady. Možná na jedenkrát, ale spíše na vícekrát a nejenom na sociálních sítích. Bývalý premiér a předseda ODS Petr Fiala a exministryně spravedlnosti Eva Decroix odvysílali na internetu první politicko-zábavný přenos s názvem: SPOLU ŽIVĚ! Poodhalili své soukromí, ale následně mluvili hlavně o politice.
ŽIVĚ Zelenskyj poděkoval za půjčku od EU. Von der Leyenová prozradila kdy se pošle
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek poděkoval za odblokování půjčky od Evropské unie ve výši 90 miliard eur a za důležité označil, aby peníze skutečně brzy dorazily. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová před novináři zdůraznila, že první tranši získá Kyjev ještě v tomto čtvrtletí.