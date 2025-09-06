Apple čelí žalobě kvůli využívání knih k trénování umělé inteligence

Žaloba tvrdí, že společnost Apple knihy bez povolení zkopírovala a neposkytla autorům žádnou kompenzaci. "Apple se těmto autorům nesnažil zaplatit za jejich podíl na tomto potenciálně lukrativním podnikání," píše se v žalobě. Firma Apple se zatím k žalobě nevyjádřila.
Americká společnost Anthropic v pátek oznámila že zaplatí 1,5 miliardy dolarů (přes 31 miliard Kč) za urovnání hromadné žaloby skupiny spisovatelů, kteří ji obvinili, že bez jejich souhlasu využila jejich knih k tréninku chatbota Claude. Dohoda se vztahuje asi na 500 000 knih, což znamená, že firma za každou knihu zaplatí autorům zhruba 3000 dolarů.
Podobným žalobám kvůli údajnému zneužívání materiálů chráněných autorskými právy při trénování umělé inteligence čelí také například společnosti Microsoft, OpenAI či Meta Platforms, napsala agentura Reuters.