Literatura

Apple čelí žalobě kvůli využívání knih k trénování umělé inteligence

ČTK ČTK
před 48 minutami
Americký technologický gigant Apple čelí žalobě ze strany spisovatelů, kteří tvrdí, že firma nezákonně využila jejich knihy k trénování umělé inteligence (AI). Informovala o tom agentura Reuters. Žaloba je podle ní součástí stupňující se právní bitvy ohledně ochrany duševního vlastnictví v éře AI.
Americký technologický gigant Apple byl založen roku 1976.
Americký technologický gigant Apple byl založen roku 1976. | Foto: Reuters

Žaloba tvrdí, že společnost Apple knihy bez povolení zkopírovala a neposkytla autorům žádnou kompenzaci. "Apple se těmto autorům nesnažil zaplatit za jejich podíl na tomto potenciálně lukrativním podnikání," píše se v žalobě. Firma Apple se zatím k žalobě nevyjádřila.

Americká společnost Anthropic v pátek oznámila že zaplatí 1,5 miliardy dolarů (přes 31 miliard Kč) za urovnání hromadné žaloby skupiny spisovatelů, kteří ji obvinili, že bez jejich souhlasu využila jejich knih k tréninku chatbota Claude. Dohoda se vztahuje asi na 500 000 knih, což znamená, že firma za každou knihu zaplatí autorům zhruba 3000 dolarů.

Podobným žalobám kvůli údajnému zneužívání materiálů chráněných autorskými právy při trénování umělé inteligence čelí také například společnosti Microsoft, OpenAI či Meta Platforms, napsala agentura Reuters.

 
Mohlo by vás zajímat

Gottwaldova mumie. Příběh ženy, která získala "lukrativní džob" v mauzoleu

Gottwaldova mumie. Příběh ženy, která získala "lukrativní džob" v mauzoleu

Unikátní rukopis bude k vidění. Olomoucká knihovna vystaví středověký graduál

Unikátní rukopis bude k vidění. Olomoucká knihovna vystaví středověký graduál

Nenechte si ujít: Dva hroby na Netflixu, super festival v Plzni a výjimečnost v GASK

Nenechte si ujít: Dva hroby na Netflixu, super festival v Plzni a výjimečnost v GASK
Přehled

Dramatický příběh ženy s hlasem jako šantán. Jarchovský napsal knihu o Evě Olmerové

Dramatický příběh ženy s hlasem jako šantán. Jarchovský napsal knihu o Evě Olmerové
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Apple knihy žaloba umělá inteligence

Právě se děje

před 15 minutami
Zemřel obr v brance. Dryden byl legendou Montrealu i kanadského hokeje

Zemřel obr v brance. Dryden byl legendou Montrealu i kanadského hokeje

Kanadský brankář Ken Dryden zemřel po boji s rakovinou ve věku 78 let. Šestkrát vyhrál Stanley Cup a změnil způsob, jak se v NHL chytá.
před 37 minutami
Babiš odpálil předvolební bombu. Ekonom vysvětluje, jak je to se "slibem za bilion"
11:06

Babiš odpálil předvolební bombu. Ekonom vysvětluje, jak je to se "slibem za bilion"

Ekonomický program hnutí ANO pro volby v roce 2025 nabízí snížení korporátní daně, zastavení růstu odvodů pro živnostníky nebo zvýšení důchodů.
před 48 minutami
Apple čelí žalobě kvůli využívání knih k trénování umělé inteligence

Apple čelí žalobě kvůli využívání knih k trénování umělé inteligence

Spisovatelé tvrdí, že společnost Apple knihy bez povolení zkopírovala a neposkytla jim jako autorům žádnou kompenzaci.
před 53 minutami
Jeden z Putinových nejvěrnějších má přístup k jaderným zbraním. Přežil i vzpouru

Jeden z Putinových nejvěrnějších má přístup k jaderným zbraním. Přežil i vzpouru

Ruský generál Valerij Gerasimov je od listopadu 2012 náčelníkem generálního štábu ruské armády a prvním náměstkem ministra obrany.
Aktualizováno před 1 hodinou
Vévodkyně se za Navrátilovou přimluvila. Teď britská královská rodina smutní

Vévodkyně se za Navrátilovou přimluvila. Teď britská královská rodina smutní

Letos je to 50 let, co osmnáctiletá dívka z Řevnic sebrala odvahu, odjela do New Yorku na US Open a už se nevrátila.
před 1 hodinou
Prahu zasáhl vydatný déšť. Jedna stanice krátce překročila první povodňový stupeň

Prahu zasáhl vydatný déšť. Jedna stanice krátce překročila první povodňový stupeň

Na některých místech Česka od pátečního večera vydatně pršelo, nejvíc v Praze, kde za posledních 24 hodin spadlo i přes 50 milimetrů srážek.
před 1 hodinou
"Odmalička jsem cítil, že se víc zajímám o kluky." Na vesnici to bylo pro gaye těžké

"Odmalička jsem cítil, že se víc zajímám o kluky." Na vesnici to bylo pro gaye těžké

"Od malička jsem cítil, že se víc zajímám o kluky," vypráví svůj příběh dvaačtyřicetiletý muž. Zamiloval se do spolužáka už v první třídě.
Další zprávy