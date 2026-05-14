Americká autorka dětské knihy o truchlení dostala doživotí za vraždu manžela

Autorku dětské knihy o truchlení soudce v Utahu ve středu za vraždu manžela odsoudil k doživotnímu trestu vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Porota uznala Kouri Richinsovou vinnou z vraždy a dalších trestných činů letos v březnu.
Podle obžaloby svého chotě Erika v roce 2022 otrávila pětinásobkem smrtelné dávky syntetického opioidu fentanyl, který mu přimíchala do koktejlu. Případ vzbudil pozornost i tím, že knihu o truchlení napsala po jeho smrti, píše agentura AP.
Soudce Richard Mrazik prohlásil, že Richinsová je "jednoduše příliš nebezpečná na to, aby kdy byla na svobodě". Mrazik rozsudek vynesl v den, kdy by Eric Richins oslavil 44 let. Právníci obžalované uvedli, že žena se proti rozsudku odvolá, a označili verdikt za lživý.
Šestatřicetiletá Richinsová pracovala jako realitní makléřka a zabývala se renovací nemovitostí. Podle prokurátorů měla dluhy v řádu milionů dolarů a plánovala budoucnost s jiným mužem. Bez vědomí manžela na něj uzavřela několik životních pojistek a doufala, že po jeho smrti zdědí majetek v hodnotě přes čtyři miliony dolarů (83 milionů Kč).
Richinsová po smrti manžela napsala knížku Are You with Me? (Jsi se mnou?), která má dětem pomoci, aby se vyrovnali se ztrátou někoho blízkého. "Napsali jsme tuto knihu s nadějí, že přinese aspoň nějakou útěchu nejenom naší rodině, ale i dalším rodinám, které se dostaly do stejné situace," řekla tehdy Richinsová v regionální rozhlasové stanici. Svoji knihu věnovala "skvělému manželovi a úžasnému otci".
Žena ve středu u soudu vyzvala své syny, kteří nebyli přítomni, aby ji nezavrhovali a aby byli jako jejich otec.
Eugene Richins, otec zavražděného, vyzval soudce, aby Richinsové udělil trest doživotního vězení bez možnosti podmínečného propuštění; Richins prohlásil, že chce ochránit své vnuky, kterým bylo pět, sedm a devět let, když jejich otec zemřel. "Tento trest je důležitý, aby Erikovi tři synové nikdy nemuseli žít ve strachu, že člověk zodpovědný za smrt jejich otce jim může opět ublížit," řekl.
Sociální pracovníci u soudu četli dopisy synů Richinsové. Všichni uvedli, že by se necítili v bezpečí, kdyby se jejich matka někdy dostala na svobodu. Richinsová podle nich vyhrožovala, že zabije jejich domácí mazlíčky, a ukazovala jim videa vyhladovělých dětí ve válečných zónách, když odmítali jíst nedovařené jídlo.
