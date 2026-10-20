Lidé při posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou zaplnili Národní divadlo

Herečtí kolegové i veřejnost v úterý při posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou zaplnili pražské Národní divadlo (ND). Dlouholetý člen Činohry ND, divadelní a filmový herec a mistr v dabingu zemřel v neděli 11. října ve věku 79 let. Obřad začal v 11:00, veřejnost mohla položit květiny k rakvi na jevišti od 10:30.
Mnoho lidí dorazilo ještě před otevřením historické budovy ND. Štěpnička na první české scéně působil od roku 1975. Ředitel ND Jan Burian ve smutečním proslovu připomněl Štěpničkův nesnadný osud.
"Jako mnozí v této zemi, nejen v jeho generaci, musel se často vyrovnávat s ideologickým tlakem předlistopadového režimu," řekl Burian s tím, že Štěpnička podle něho spoluprožíval osud své matky. Předválečná herečka Národního a Vinohradského divadla Jiřina Štěpničková za pokus o útěk z Československa v roce 1951 strávila necelých deset let ve vězení. Štěpničku vychovával jeho otec, výtvarník a pedagog Jan Samec.
Štěpnička svůj talent rozvinul nejprve v Hradci Králové a v Brně, než ho na své jeviště pozvalo ND. Ztvárnil zde za svou kariéru na sto postav nejrůznějších charakteristik. "Jiří hrál stejně přesvědčivě vesnického desperáta Vrbku v Roku na vsi i násilnického, a přece zoufalého Vávru v Maryše, nebo temného a nejednoznačného Stavrogina v Dostojevského Běsech i zavilého Shakespearova Shylocka," řekl Burian. Vyzdvihl roli Raymonda z dramatu Davida Harrowera Blackbird, za kterou Štěpnička v roce 2010 získal cenu Thálie.
Na programu asi hodinového rozloučení jsou promluvy jeho hereckých kolegů Taťjany Medvecké a Vladislava Beneše, hudební vystoupení Emila Viklického a Igora Orozoviče. Ukázka z rozhlasového archivu a videoprojekce se doplňují s projekcemi fotografií z divadelního a rodinného archivu.
Štěpnička, vlastním jménem Jiří Samec, se narodil 16. dubna 1947 v Londýně, herectví vystudoval v Praze. Vedle divadelních rolí ztvárnil řadu postav ve filmu, televizi a rozhlase, výraznou stopu zanechal v dabingu. Jeho hlasem k českým divákům mluvily hvězdy jako Harrison Ford nebo Michael Douglas. Za dabing získal v roce 2002 Cenu Františka Filipovského a za celoživotní mistrovství v herectví a dabingu v roce 2024 ocenění Master Prix Nadace Život umělce.
Podle vedení ND odchodem Jiřího Štěpničky ztratila jeho činohra i česká kultura jednu z nejcharismatičtějších osobností, výjimečného herce, sarkastického glosátora společenské situace a také představitele divadelních odborů.
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