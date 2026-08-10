Letošní Prague Music Week bude oslavou ženského elementu v hudbě

Letošní 4. ročník Prague Music Week, který se uskuteční 4. až 6. listopadu na Výstavišti Praha a v pražských klubech, bude především oslavou ženského elementu v hudbě. Pod heslem Women Shaping the Industry (Ženy, které formují hudební průmysl) chtějí pořadatelé ocenit stále větší zastoupení žen v hudebním průmyslu a inspirovat další, aby svou kariérní dráhu spojily s hudbou.
Prvním oznámeným hostem je konzultantka a zakladatelka společnosti Measure of Music Christine Osazuwaová, informovali pořadatelé akce.
Konference Prague Music Week je zaměřená na budoucnost hudebního průmyslu. Nabízí odborné diskuse, prezentace či workshopy. Letošní ročník akce otevře témata od žen, které proměňují odvětví, přes budoucnost živé hudby a umělou inteligenci až po marketing, filmovou hudbu a start nové generace talentů.
„V souladu s hlavním tématem letošního ročníku Women Shaping the Industry hledáme projekty, ve kterých působí alespoň jedna žena. Vybraní získají místo v programu, propagaci, profesionální mentoring v oblasti hudebního managementu s Christine Osazuwaovou a především unikátní příležitost představit svou tvorbu v srdci Prahy a navázat kontakty, které mohou otevřít dveře k dalším tuzemským i zahraničním pódiím,“ sdělili pořadatelé. Uzávěrka přihlášek je 15. září.
Také letos organizátoři akce udělí Prague Music Week Awards, aby vyzdvihli osobnosti, projekty a organizace, které posouvají český hudební průmysl vpřed - od živé hudby a technologií přes design až po společenský dopad. Vyhlášení se uskuteční v osmi kategoriích, ve kterých budou hlasovat profesionálové, odborníci a zástupci profesních organizací z hudebního sektoru.
V deváté kategorii rozhodne o ocenění veřejnost. Loni fanoušci v této kategorii na Prague Music Week za nejlepší hudební akci vyhlásili Beats for Love.
Odborná veřejnost loni ocenila další výjimečné počiny v českém hudebním průmyslu za rok 2025. Nejlepším prostorem pro pořádání hudebních akcí se stalo Jezero Most, u kterého se poprvé uskutečnil festival Let It Roll.
V kategorii Brand & Music Award oceňující nejúspěšnější spojení komerční a hudební značky si vítězství odnesla společnost Tesco a festival Rock for People za supermarket přímo v areálu. Personality of the Future Award pro osobnost hudebního průmyslu do 25 let získal zpěvák Sofian Medjmedj.
Cenu v kategorii Nejlepší sound design tuzemské nahrávky patří studiu SONO Records. K ekologické udržitelnosti v roce 2025 podle hlasujících odborníků nejvíce přispěl program Rollin' Green festivalu Let It Roll, který zvítězil v kategorii Cena společenské odpovědnosti.
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