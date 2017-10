Letošní FAMUfest je inspirovaný peklem, které může nastat při natáčení i vyjednávání

před 1 hodinou

Letošní listopadový festival studentských filmů FAMUfest promítne 30 snímků, které se budou ucházet o cenu v osmi kategoriích. Hlavním tématem festivalu je inferno neboli peklo, které může nastat při natáčení a vyjednávání uvnitř filmového průmyslu. V porotě letos zasednou samé ženy. "Uvědomili jsme si, že poroty filmových festivalů jsou často složeny převážně z mužů. My tentokrát dáváme hlas ženám, odbornicím a tvůrkyním," říkají organizátoři.

34. ročník festivalu FAMUfest, který představuje to nejzajímavější z tvorby studentů pražské filmové školy, se letos bude konat od 13. do 18. listopadu.

Z programu FAMUfestu 2017 Promítat se bude Špína od Terezy Nvotové, tematizující otázku znásilnění, či dokument Apoleny Rychlíkové Hranice práce , v němž novinářka Saša Uhlová zkouší různá špatně placená zaměstnání.

Očekávaným snímkem je i Atlantida, 2003 Michala Blaška. Ta se letos promítala na festivalu v Cannes v sekci Cinéfondation.

Filmy zaměřené na vietnamskou komunitu Malá a Bo Hai (aktuálně je k vidění na jihlavském dokumentárním festivalu) natočili Diana Cam Van Nguyen a Dužan Duong.

a Hlavním hostem bude scenárista pořadu Saturday Night Live a filmů s Eddiem Murphym Cesta do Ameriky a Zamilovaný profesor Barry W. Blaustein.

Předporota složená z absolventů FAMU do soutěže vybrala 30 hraných, animovaných i dokumentárních filmů, které budou soutěžit v osmi tematických blocích. Filmy se budou promítat v pražském kině Světozor, vítězné snímky pak poslední festivalový den v projekčním sále na FAMU.

Letošní FAMUfest má v podtitulu slovo inferno neboli peklo. "FAMUfest Inferno se věnuje pekelným situacím, které mohou tvůrce při tvorbě potkat," říkají organizátoři.

"Někdy ovšem inferno také spočívá v předsudcích a nerovnostech uvnitř filmového průmyslu. Rozhodli jsme se tedy jednomu z nich tentokrát postavit. Uvědomili jsme si, že poroty filmových festivalů jsou často složeny převážně z mužů. My tentokrát dáváme hlas ženám, odbornicím a tvůrkyním."

Jsou jimi herečka a výtvarnice Ester Geislerová, filmová střihačka Jana Vlčková, výtvarnice Léna Brauner, programová ředitelka Febiofestu Anna Kopecká a producentka Alice Tabery.

K FAMUfestu patří i doprovodný program, který se bude odehrávat převážně v prostoru Hybernská 4.

Zahrají například polští avantgardně jazzoví Niechȩć, kteří se letos objevili na Colours of Ostrava, či kapely Please the Trees nebo Cold Cold Nights.

Kromě koncertů bude v Hybernské 4 možné navštívit výstavu studentů katedry fotografie a Centra audiovizuálních studií, inscenované čtení scénářů v podání projektu Kinokabaret, divadelní představení brněnské JAMU či prezentaci nové generace žen filmařek a jejich tvorby v iniciativě Girls in Film.

Festivalové akreditace je možné zakoupit v předprodeji za 150 Kč.