Letošní 10. ročník festivalu Metronome Prague zakončí Sting

Letošní 10. ročník festivalu Metronome Prague v neděli na hlavní scéně areálu na letišti v Letňanech zakončí britský zpěvák a skladatel Sting. Po boku bývalého frontmana kapely The Police v Praze mimo jiné vystoupí kytarista Dominic Miller nebo bubeník Chris Maas.
Současné turné multižánrového hudebníka Stinga zahrnuje hity z celé jeho kariéry, ale i méně známé písně a novou tvorbu.
„Sting je kus rockové historie. Ať už jeho etapa coby člena skupiny The Police, tak jeho sólová dráha byly velmi výrazné a vstoupily do učebnic rockové a popové hudby. Proto by lidé měli Stinga vidět. Uslyší spoustu písniček, které znají a možná si ani neuvědomí, že je zpívá právě Sting. A uvidí také člověka, který toho v muzice hodně dokázal,“ říká hudební publicista Jaroslav Špulák.
Sting má na kontě má 17 cen Grammy, členství v Rokenrolové síni slávy a více než 100 milionů prodaných alb. Je nejen výjimečný hudebník, ale také herec, spisovatel a aktivista. Vedle hudby se dlouhodobě angažuje v humanitárních a ekologických projektech. V Česku vystoupil již několikrát, v roce 2017 i na Metronome Prague tehdy ještě konaném na Výstavišti.
Festival Metronome Prague od pátku nabízí na třech scénách desítky vystupujících. V dnešním programu ještě vystoupí soulový zpěvák Don West, klasická britská indie-rocková kapela Razorlight nebo kolumbijská producentka a zpěvačka Ela Minus patřící k výrazným postavám současné světové alternativní scény.
Tuzemskou hudební scénu zastoupí skupina I Love You Honey Bunny, která nabídne téměř kompletní repertoár třetího alba Don't Look When I'm Changing, a dvojice Marcell a fiedlerski.
Metronome Prague v pátek odpoledne zahájilo vystoupení Marie April. Česko-americká zpěvačka a skladatelka se svou kapelou The Fools nabídla hudbu propojující prvky jazzu, soulu, rocku a indie. Sobotní program 10. ročníku festivalu Metronome Prague vyvrcholil vystoupením Nicka Cavea se skupinou The Bad Seeds.
Úvodní den navštívily tři tisíce diváků. Pořadatelé dopředu avizovali, že neočekávají návštěvu několika desítek tisíc lidí, která je běžná na koncertech světových hvězd v Letňanech.
Festival se poprvé koná v Letňanech, kde není možnost parkování. Doprava je možná především metrem nebo autobusy. Vzhledem k horkému počasí organizátoři zajistili rozprašovače vody, stinná místa, cisterny s pitnou vodou i přítomnost zdravotníků. V areálu je veškerý prodej bezhotovostně prostřednictvím NFCtron náramku. Více informací lidé najdou na stránkách festivalu.
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