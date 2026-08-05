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Kultura

Letní slavnosti staré hudby uzavře Händel a Purcell v podání Collegia Mariana

ČTK

Koncert souboru Collegium Marianum s basbarytonistou Andreasem Wolfem uzavře letošní 27. ročník mezinárodního festivalu Letní slavnosti staré hudby.

Collegium Marianum
Collegium MarianumFoto: Martin Divíšek
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Závěrečný večer v pražském kostele sv. Šimona a Judy pod názvem Mythologia aeterna propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händela a Henryho Purcella se vzácně uváděnými světskými kantátami Johanna Sebastiana Bacha. Program doplní orchestrální ouvertura L'Omphale Georga Philippa Telemanna.

„Slavnostnímu zakončení letošního ročníku budou symbolicky přihlížet sami olympští bohové. Antická mytologie inspirovala evropské umělce po staletí a nabízela příběhy plné vášní, hrdinství i tragických osudů. Tato nadčasová inspirace se promítá i do závěrečného koncertu, který nabídne spojení dramatické síly a virtuozity barokní hudby,“ uvedla flétnistka a umělecká vedoucí Collegia Mariana Jana Semerádová.

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Letošní ročník festivalu nesl podtitul Mýty a legendy a během dosavadních šesti koncertních večerů nabídl hudbu inspirovanou dávnými příběhy evropské kulturní tradice. Festival do Prahy pozval přední interprety staré hudby z různých koutů Evropy, například soubory Stile Antico, Scherzi Musicali, Vittorio Ghielmi Viol Quartet, OBNI nebo houslistku Miriam Hontana.

Koncertní programy byly připravené přímo na objednávku festivalu a řada děl během nich zazněla ve světové či české novodobé premiéře.

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„Máme velkou radost, že se letošní ročník setkal s mimořádným zájmem publika a všechny festivalové koncerty byly vyprodané. Je to pro nás krásné potvrzení, že si Letní slavnosti staré hudby během téměř tří desetiletí vybudovaly pevné místo na kulturní mapě hlavního města a staly se nedílnou součástí pražského léta. Děkujeme všem posluchačům, umělcům i partnerům, kteří byli součástí letošního ročníku,“ podotkla ředitelka festivalu Josefína Matyášová.

Na festivalový program naváže ve dnech 21. až 25. října 10. ročník Akademie Versailles, mezinárodních vokálně-instrumentálních kurzů francouzské barokní hudby. Pod vedením předních evropských lektorů, italského gambisty Vittoria Ghielmiho, francouzské sopranistky Chantal Santon Jefferyoé a muzikologa Benoîta Dratwického, se mladí hudebníci budou věnovat interpretaci děl Jeana-Philippa Rameaua.

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Akademie Versailles, kterou pořádají Letní slavnosti staré hudby, propojuje špičkové umělecké vedení s intenzivní prací mladé generace interpretů historicky poučené interpretace.

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