Letní slavnosti staré hudby uzavře Händel a Purcell v podání Collegia Mariana

Koncert souboru Collegium Marianum s basbarytonistou Andreasem Wolfem uzavře letošní 27. ročník mezinárodního festivalu Letní slavnosti staré hudby.
Závěrečný večer v pražském kostele sv. Šimona a Judy pod názvem Mythologia aeterna propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händela a Henryho Purcella se vzácně uváděnými světskými kantátami Johanna Sebastiana Bacha. Program doplní orchestrální ouvertura L'Omphale Georga Philippa Telemanna.
„Slavnostnímu zakončení letošního ročníku budou symbolicky přihlížet sami olympští bohové. Antická mytologie inspirovala evropské umělce po staletí a nabízela příběhy plné vášní, hrdinství i tragických osudů. Tato nadčasová inspirace se promítá i do závěrečného koncertu, který nabídne spojení dramatické síly a virtuozity barokní hudby,“ uvedla flétnistka a umělecká vedoucí Collegia Mariana Jana Semerádová.
Letošní ročník festivalu nesl podtitul Mýty a legendy a během dosavadních šesti koncertních večerů nabídl hudbu inspirovanou dávnými příběhy evropské kulturní tradice. Festival do Prahy pozval přední interprety staré hudby z různých koutů Evropy, například soubory Stile Antico, Scherzi Musicali, Vittorio Ghielmi Viol Quartet, OBNI nebo houslistku Miriam Hontana.
Koncertní programy byly připravené přímo na objednávku festivalu a řada děl během nich zazněla ve světové či české novodobé premiéře.
„Máme velkou radost, že se letošní ročník setkal s mimořádným zájmem publika a všechny festivalové koncerty byly vyprodané. Je to pro nás krásné potvrzení, že si Letní slavnosti staré hudby během téměř tří desetiletí vybudovaly pevné místo na kulturní mapě hlavního města a staly se nedílnou součástí pražského léta. Děkujeme všem posluchačům, umělcům i partnerům, kteří byli součástí letošního ročníku,“ podotkla ředitelka festivalu Josefína Matyášová.
Na festivalový program naváže ve dnech 21. až 25. října 10. ročník Akademie Versailles, mezinárodních vokálně-instrumentálních kurzů francouzské barokní hudby. Pod vedením předních evropských lektorů, italského gambisty Vittoria Ghielmiho, francouzské sopranistky Chantal Santon Jefferyoé a muzikologa Benoîta Dratwického, se mladí hudebníci budou věnovat interpretaci děl Jeana-Philippa Rameaua.
Akademie Versailles, kterou pořádají Letní slavnosti staré hudby, propojuje špičkové umělecké vedení s intenzivní prací mladé generace interpretů historicky poučené interpretace.
Při pokusu doplavat do Ceuty utonulo minulý týden 77 migrantů
Při pokusu doplavat z Maroka do španělské exklávy Ceuta utonulo minulý týden 77 lidí. Podle agentury AFP to v úterý uvedl orgán odpovědný za identifikaci obětí, který je složen z forenzních expertů a odborníků španělského četnictva.
Ital postavil falešný amfiteátr a vybíral vstupné, městečko se ho chce zbavit
Městečko Arcugnano v italské provincii Vicenza se chce zbavit falešného amfiteátru, který tam postavil podvodník a lákal na něj turisty jako na autentickou historickou památku. Radnici ale k tomu chybějí peníze, napsala agentura DPA.
ŽIVĚ Po ruských útocích na Kyjev je nejméně 15 mrtvých, desítky dalších jsou zraněný
Nejméně 15 lidí zahynulo při ruských nočních úderech v Kyjevské oblasti. V brovarském okresu bylo zabito devět lidí, v Buče čtyři lidé a jeden člověk ve fastivském okrese, uvedl na platformě telegram šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko. V Kyjevě zahynula jedna žena, uvedly podle agentury AFP již dříve kyjevské úřady.
ŽIVĚ Írán chce kontrolu nad připlouvajícími loděmi a přehled o opačném směru
Írán chce mít kontrolu nad lodní dopravou směřující Hormuzským průlivem do Perského zálivu a také přehled o lodích mířících odtud, včetně možnosti v případě nutnosti zasáhnout. Vyplývá to z dočasného plánu na znovuotevření strategické námořní trasy, o kterém Írán v současné době jedná s Ománem, informovala v úterý agentura Reuters s odvoláním na vysoce postavený íránský zdroj.
Začíná festival Brutal Assault. Nabídne jediný koncert Waltari či Body Count
V barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku začíná 29. ročník festivalu extrémní hudby Brutal Assault, skončí v noci na neděli. Nabídne více než 160 kapel a doprovodný program. Pořadatelé očekávají desetitisíce návštěvníků, mají připravená také opatření proti vedru, řekl mluvčí festivalu Vojtěch Sedlák.