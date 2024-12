Lumírovi už se nechce na dlouhé procházky. Švejdíkovu desku inspiroval pes

Jako pes se jmenuje druhé album hudební skupiny, která si říká jednoduše Letní kapela. Pokřtí ho tuto středu 11. prosince na vyprodaném koncertu v pražském Paláci Akropolis. Projekt zpěváka a výtvarníka Jaromíra Švejdíka známého z formací Priessnitz, Umakart nebo Kafka Band se zrodil v období covidových zákazů. Postupně přerostl v plnohodnotnou záležitost.

O vznik nové desky se částečně postaral Švejdíkův pes Lumír, který se stal inspirací také k obalu nahrávky. "S Lumírem jsem sedmnáct let chodil po různých procházkách a každý rok jsem s ním v létě na chalupě napsal pět až deset písniček," popisuje Jaromír Švejdík.

"Teď, co už je Lumír starší a nechce se mu chodit na dlouhé procházky, jsem měl asi jenom dvě. Tak jsem si říkal, že by měl Lumír dostávat nějaké peníze od Ochranného svazu autorského, protože je spoluautor nebo minimálně takový průvodce mými písněmi," dodává Švejdík, jenž jinak vystupuje pod jménem Jaromír 99.

Nahrávku, kterou vydal Supraphon, avizoval animovaný videoklip k singlu Problém. "Tohle je písnička, kterou jsem dostal shůry. Občas se stane, že ráno vstanete s hudebním nápadem a večer je hotovo - text, melodie i akordy. Já si to vysvětluji tak, že to je vedlejší produkt práce na albu Proces, který jsme dělali s Kafka Bandem. Ta absurdní situace v textu je dost podobná příběhu, jenž se odehrává v knize, v první kapitole Zatčení," poznamenává Švejdík, který v Kafka Bandu působí se spisovatelem Jaroslavem Rudišem.

Stejně jako na debutu Letní kapely z roku 2022 se na novince v roli producenta podílel Dušan Neuwerth. Švejdík ho označuje za skrytého člena skupiny. Ta v nových písních trochu zrychlila tempo, styl ale radikálně nemění. "Po koncertech je více sehraná. Písničky jsme nahrávali společně ve studiu a tentokrát jsem je tolikrát nepřezpívával. Nějak to překvapivě sedlo a je to skoro živá nahrávka," pokračuje Švejdík.

V porovnání se svými předchozími projekty však změnil zpěv. "Začínali jsme punkem v kapele Chlapi z práce, pak přišla gotika Priessnitz z mlžných vlkodlačích hor. Po přestěhování do Prahy jsem se naučil zpívat přirozeně, aby to souznělo s texty. Chtěl bych, aby to znělo civilně," vysvětluje frontman.

Sestavu kromě něj tvoří Lukáš Morávek na kytary, ukulele a trumpetu, Apostolos Joanidis na elektrickou kytaru, klávesista Vojtěch Šeliga, baskytarista Petr Weiser a bubeník Zdeněk Jurčík. Po dokončení turné k nové desce se plánují zapojit do pomoci postiženým zářijovými povodněmi na Moravě.

Video: Singl Problém z nového alba Letní kapely